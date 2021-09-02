أسوان يعلن انتقال شبانة إلى الزمالك

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 11:07

كتب : FilGoal

محمود شبانة

أعلن نادي أسوان انتقال محمود شبانة مدافع الفريق إلى الزمالك بعد المفاوضات التي أجريت اليومين الماضيين.

محمود شبانة

النادي : أسـوان

الزمالك

ويعتبر محمود شبانة ثاني صفقات الزمالك للموسم الجديد بعد التدعيم بعمر كمال عبد الواحد في مركز الجناح.

ونشر أسوان بيانا عبر صفحته الرسمية: "يعلن مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي برئاسة أحمد سليمان أنه بعد مشاورات مع لجنة الكرة والمدير الفني ودراسة العروض المقدمة فقد تمت الموافقة على العرض الرسمي من نادي الزمالك لشراء محمود شبانة".

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وتابع "يأتي ذلك بعد المفاوضات التي أجريت خلال اليومين الماضيين بين المسؤولين بناديي أسوان والزمالك واستطلاع رأي ورغبة اللاعب، تمت الموافقة على عرض الزمالك".

وكان شبانة قد صرح لـ FilGoal.com عن رغبته في ارتداء قميص الزمالك مع احترامه لكافة العروض المقدمة. (من هنا)

شبانة شارك مع أسوان الموسم الماضي في 30 مباراة في الدوري وخرج بشباك نظيفة في ست مباريات.

الزمالك الدوري المصري أسوان محمود شبانة
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