محمود شبانة: أبلغت رئيس أسوان برغبتي في اللعب للزمالك

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 20:30

كتب : حامد وجدي

محمود شبانة

أعرب محمود شبانة مدافع نادي أسوان عن سعادته بعرض نادي الزمالك للحصول على خدماته مشيرا إلى أن رغبته هي التواجد مع الفارس الأبيض.

وكشف FilGoal.com عن عرض من الزمالك لضم محمود شبانة. (طالع التفاصيل)

أسوان أوضح موقفه من التخلي عن اللاعب أمس. (طالع التفاصيل)

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وقال شبانة لـFilGoal.com: "أبلغت اللواء أحمد سليمان رئيس النادي برغبتي في الانتقال للزمالك".

وأضاف: "رغبتي الأولي والأخيرة هي ارتداء قميص الزمالك مع احترامي لأي نادي تقدم بعرض لشرائي من أسوان".

وواصل: "شرف لي أن يطلبني الفرنسي باتريس كارترون بالاسم، حلمي وحلم عائلتي ارتداء قميص الزمالك".

وأتم "أتمني تحقيق حلمي بالانضمام للزمالك وتحقيق البطولات مع الفارس الأبيض".

شبانة شارك مع أسوان الموسم الماضي في 30 مباراة في الدوري وخرج بشباك نظيفة في ست مباريات.

الزمالك أسوان محمود شبانة الدوري المصري سوق الانتقالات
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