مدرب المغرب يفتح النار على زياش ويوضح أسباب استبعاده

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 12:13

كتب : FilGoal

المغرب - بنين - كأس أمم إفريقيا 2019

وجه وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب سهام الانتقاد لحكيم زياش جناح تشيلسي، وأوضح أسباب استبعاده من صفوف أسود الأطلس.

ولم يدرج مدرب المغرب اسم نجم تشيلسي في قائمة الفريق التي تواجه السودان وغينيا في تصفيات كأس العالم هذا الشهر.

وقال خاليلوزيتش في تصريحات للصحفيين: "زياش أظهر خلال آخر تجمع للمنتخب سلوكا غير منظبطا لا يليق بحجم لاعب مثله".

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وأضاف "لأول مرة في مسيرتي التدريبية أشاهد لاعب بالمنتخب يأتي إلى المعسكر متأخرا ولا يريد التدرب".

واستمر "لقد تظاهر زياش بأنه مصاب مع أن الفحوصات أظهرت إنه بإمكانه اللعب".

وأكمل المدرب البوسني "لن أسمح بهذه التصرفات مادمت مدربا للمنتخب المغربي، فارتداء قميص المنتخب شرف للجميع".

وأتم "منتخب المغرب فوق الجميع، من الممكن أن أترك قيادته يوما ما، لكنني أريد أن أفعل ذلك وأنا مرفوع الرأس".

ويلعب المنتخب المغربي ضمن مجموعة واحدة مع السودان وغينيا وغينيا الاستوائية.

وانتهى اللقاء الأول في المجموعة بين غينيا وغينيا الاستوائية بالتعادل.

منتخب المغرب المغرب حكيم زياش
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