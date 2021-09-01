مؤتمر البدري: غير راضيين عن الأداء.. وهذا موقف صلاح والنني من مباراة الجابون

أظهر حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري عدم رضاه عن أداء الفريق أمام أنجولا مشيرا إلى أن الإجهاد وضيق الوقت كانا سببا في ذلك.

مصر بدأت مشوارها في تصفيات كأس العالم بالفوز على أنجولا بهدف نظيف. (طالع التفاصيل)

وقال حسام البدري في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "دائما تكون المباراة الأولى صعبة، ولم نملك الوقت حتى للتحضير إلا نظريا مع الإجهاد الكبير للاعبين".

وأضاف "الظروف التي تعرضنا لها صعبة بإصابة البعض وغياب البعض الآخر لكنني كنت متأكدا من تفهم الناس لأن المكسب هو الأهم في تلك الفترة".

وواصل "غير راضيين عن الأداء بالطبع ولكننا ما زلنا في البداية، تعرضنا لظروف صعبة مع غياب لاعبين عن المعسكر وإصابة البعض الآخر".

وتابع "كان هناك بعض التسرع والاندفاع مع سوء تمركز في الشوط الأول وهو ما منح أنجولا الفرصة للاستحواذ مع تمريرات خاطئة منا ولكن اللاعبين كان لديهم رغبة وإصرار كبير على الفوز، الأخطاء قلت في الشوط الثاني".

واستطرد "نحتاج لأن يزداد التجانس وهذا لن يحدث إلا بالوقت وهو ما تأكدنا منه في المرحلة الماضية، عندما يكون أمامنا الوقت للتواجد معا فإن الأداء يصبح أفضل، هناك أيضا بغض اللاعبين يجب ان يظهروا بشكل أفضل لأن مستواهم يؤثر كثيرا على شكل المنتخب المصري الهجومي".

وعن ترتيب اللاعبين المتواجدين في الملعب لضربات الجزاء، قال: " كان محمد مجدي أفشة الأول ثم أحمد سيد زيزو ثم حسين الشحات، كل مباراة يكون لها ترتيب في لعب ضربات الجزاء حسب اللاعبين المشاركين".

واستكمل عن مصطفى محمد "لم أمنح تصريح لمصطفى محمد بالغياب عن المعسكر ولكني تفهمت موقفه مع كونه اليوم الأخير لسوق الانتقالات وعدم وضوح موقفه، لقد مر بموقف صعب والآن وصل للمعسكر. الأولوية أمام الجابون ستكون لمن تواجد معنا منذ البداية".

وأتم عن احتمالية مشاركة صلاح والنني "لديهما فرصة للتواجد أمام الجابون، سنتأكد من ذلك خلال الـ24 ساعة المقبلة".

مصر تخرج لمواجهة الجابون الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم.