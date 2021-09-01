ضربة بداية ناجحة.. مصر تبدأ طريق المونديال بالفوز على أنجولا

افتتح منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على أنجولا.

وفازت مصر على أنجولا بهدف مقابل لا شيء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا لـ كأس العالم 2022.

سجل محمد مجدي "أفشة" هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة.

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الفوز رفع رصيد مصر إلى ثلاث نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة رفقة ليبيا، فيما تجمد رصيد الجابون عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير.

التشكيل

حسام البدري بدأ بـ باهر المحمدي كظهير أيمن في غياب أكرم توفيق للإصابة، وبدأ أحمد سيد "زيزو" كجناح أيمن في غياب محمد صلاح.

من جهة أخرى، تواجد أحمد فتوح كظهير أيسر، ومحمد شريف في الهجوم.

محمد شريف يقهود هجوم منتخب مصر ضد أنجولا رفقة الشحات وأحمد سيد زيزو 🇪🇬🌟#تصفيات_كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/57lQmRv9Jb — FilGoal (@FilGoal) September 1, 2021

وصف المباراة

أنجولا كادت تباغت مصر مبكرا جدا. عرضية من فريدي باليندي في الدقيقة الثانية إلى فلاديمير إيديسون الذي استلم الكرة على حدود الست ياردات وسدد بجانب القائم بقليل.

وكان الرد المصري قويا، فتحصل أحمد فتوح على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة بعد عرقلة من إيناسيو سانتوس.

محمد مجدي "أفشة" سجل ركلة الجزاء بنجاح، ليسجل الهدف الأول للفراعنة.

خطورة متبادلة

مصر كادت تنهي اللقاء مبكرا في الدقيقة السادسة. عرضية من زيزو، قابلها حسين الشحات بلمسة بجانب المرمى.

وردت أنجولا في الدقيقة السابعة من مرتدة خطيرة وصلت إلى فابيو آيرو الذي انفرد بمرمى الشناوي، لكنه سدد بجانب المرمى.

أفشة أرسل عرضية أرضية في الدقيقة الـ14 مرت من الجميع، ووصلت إلى زيزو الذي سدد مباشرة، لكن الدفاع تدخل أمامه في اللحظة الأخيرة.

الخطير فريدي باليندي مر بمهارة من أحمد فتوح في الدقيقة الـ17 وأرسل عرضية مرت من الجميع، لكن باهر المحمدي أخرجها إلى ركنية.

واستمر الضغط الأنجولي في الدقيقة الـ24 بعد خطأ من محمود حمدي "الونش" ليقطع فريدي الكرة ويدخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية، يعود طارق حامد وينقذها في اللحظة الأخيرة.

فريدي سدد مجددا في الدقيقة الـ28 فوق المرمى.

بعد فترة من الهدوء، كادت مصر تسجل مجددا في الدقيقة الـ44 بعد بينية من أفشة إلى محمد شريف الذي توغل ودخل منطقة الجزاء وسدد فوق المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدف.

الشوط الثاني

مصر بدأت الشوط الثاني بهجمة أخرى. تصويبة من أفشة اصطدمت بالدفاع وغيرت اتجاهها، لكنها مرت بجانب القائم بقليل إلى ركنية.

بعد ذلك هدأ اللقاء مبكرا. وتدخل بيدرو جونزاليس مدرب أنجولا بتبديل أول في الدقيقة الـ60. شارك آري بابل نجم الإسماعيلي بدلا من جواو باتشي.

حسام البدري تدخل في الدقيقة الـ67, شارك عبد الله السعيد، ورمضان صبحي بدلا من حسين الشحات، وأحمد سيد "زيزو".

الونش هدد مرمى أنجولا في الدقيقة الـ75 برأسية من ركنية السعيد، لكن الحارس تصدى لها بثبات.

الدقيقة الـ77 شهدت تبديل لـ أنجولا بدخول زيتو لوفومبو بدلا من فيلاديمير إيدرسون.

ورد البدري في نفس الدقيقة بدخول أيمن أشرف بدلا من أحمد فتوح.

مصر شكلت الخطورة مجددا في الدقائق الأخيرة. طولية من أفشة إلى محمد شريف في الدقيقة الـ87 والذي أعادها إلى السعيد الذي سدد ضعيفة في يد الحارس.

أنجولا أجرت آخر تبديلاتها في الدقيقة الـ 88 بدخول سيموني إدواردو بدلا من إيناسيو سانتوس.

وسدد محمد شريف في الدقيقة الـ89، لكن هوجو ماركوس حارس أنجولا على مرتين.

البدري أجرى آخر تبديلاته في الدقيقة الـ91 بدخول حمدي فتحي بدلا من أفشة، لينتهي اللقاء بفوز مصر بهدف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد مصر إلى ثلاث نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة رفقة ليبيا، فيما تجمد رصيد الجابون عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير.

وتلعب مصر مع الجابون يوم الأحد المقبل في ليبرفيل مباراة الجولة الثانية، فيما تلتقي أنجولا مع ليبيا في لواندا.