تشكيل أنجولا - فيلكس وبيدرو يقودان الهجوم أمام مصر

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 20:06

كتب : FilGoal

أنجولا

أعلن بيدرو جونسالفيس تشكيل منتخب أنجولا لمواجهة مصر في افتتاح مباريات تصفيات كأس العالم 2022.

طالع تشكيل مصر من هنا

وجاء تشكيل أنجولا كالتالي:

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حراسة المرمى: هوجو ماركيز

خط الدفاع: نوريو فورتونا - جوناثان بواتو - باستوس - إيناسيو ميجيل

خط الوسط: ألفريدو ريبيرو - ماريو بالبورديا - إستريلا - جواو باشي

خط الهجوم: فلادمير فيلكس - فابيو أبريو

وتقام المباراة في التاسعة مساء على ستاد الدفاع الجوي.

وتسعى أنجولا للتأهل للمونديال للمرة الثانية في تاريخها بعدما ودعت كأس العالم 2006 من الدور الأول.

أنجولا مصر تصفيات كأس العالم
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