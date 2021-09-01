تشكيل أنجولا - فيلكس وبيدرو يقودان الهجوم أمام مصر

أعلن بيدرو جونسالفيس تشكيل منتخب أنجولا لمواجهة مصر في افتتاح مباريات تصفيات كأس العالم 2022.

طالع تشكيل مصر من هنا

وجاء تشكيل أنجولا كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو ماركيز

خط الدفاع: نوريو فورتونا - جوناثان بواتو - باستوس - إيناسيو ميجيل

خط الوسط: ألفريدو ريبيرو - ماريو بالبورديا - إستريلا - جواو باشي

خط الهجوم: فلادمير فيلكس - فابيو أبريو

وتقام المباراة في التاسعة مساء على ستاد الدفاع الجوي.

وتسعى أنجولا للتأهل للمونديال للمرة الثانية في تاريخها بعدما ودعت كأس العالم 2006 من الدور الأول.