تشكيل أنجولا - فيلكس وبيدرو يقودان الهجوم أمام مصر
الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 20:06
كتب : FilGoal
أعلن بيدرو جونسالفيس تشكيل منتخب أنجولا لمواجهة مصر في افتتاح مباريات تصفيات كأس العالم 2022.
طالع تشكيل مصر من هنا
وجاء تشكيل أنجولا كالتالي:
حراسة المرمى: هوجو ماركيز
خط الدفاع: نوريو فورتونا - جوناثان بواتو - باستوس - إيناسيو ميجيل
خط الوسط: ألفريدو ريبيرو - ماريو بالبورديا - إستريلا - جواو باشي
خط الهجوم: فلادمير فيلكس - فابيو أبريو
وتقام المباراة في التاسعة مساء على ستاد الدفاع الجوي.
وتسعى أنجولا للتأهل للمونديال للمرة الثانية في تاريخها بعدما ودعت كأس العالم 2006 من الدور الأول.
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