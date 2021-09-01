تشكيل منتخب مصر – باهر ظهير أيمن.. وزيزو يعوض صلاح أمام أنجولا

يلعب باهر المحمدي كظهير أيمن أساسي مع منتخب مصر أمام أنجولا، فيما يقود أحمد سيد "زيزو" الرواق الأيمن الهجومي في غياب محمد صلاح.

أعلن حسام البدري مدرب منتخب مصر، تشكيل فريقه لمواجهة أنجولا بعد قليل في افتتاح تصفيات كأس العالم 2022.

تشكيل منتخب مصر شهد قيادة محمد شريف للهجوم، فيما يلعب طارق حامد بجانب عمرو السولية في وسط الملعب.

ويبدأ حسين الشحات، بجانب زيزة ومحمد مجدي "أفشة" تحت المهاجم.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: باهر المحمدي – أحمد حجازي – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد – عمرو السولية.

أمامهما: أحمد سيد "زيزو" – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف.

من جهة أخرى، يتواجد باقي قائمة المنتخب على دكة البدلاء بعد استبعاد أكرم توفيق وعمر جابر للإصابة، وعدم وصول مصطفى محمد حتى الآن.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – الهاني سليمان.

الدفاع: علي جبر - أيمن اشرف - أحمد توفيق – محمد عبد الشافي.

الوسط: حمدي فتحي - مصطفى فتحي - رمضان صبحي – عبد الله السعيد.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" - صلاح محسن.