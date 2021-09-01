الكشف عن سبب التأجيل المحتمل لـ السوبر الإفريقي.. والموعد الأقرب

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 18:16

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

طلب الاتحاد القطري من "كاف" تأجيل مباراة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها بين الأهلي المصري والرجاء المغربي.

وحسبمت علم FilGoal.com، فإن الاتحاد القطري طلب التأجيل إلى 24 أو 25 ديسمبر لأسباب تسويقية.

وضع الاتحاد القطري احتمالا جديديا بالتأجيل لفبراير 2022 بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية في حال عدم الموافقة على الموعد الأول من الإتحاد الإفريقي.

ومن المتوقع أن يرد الاتحاد الإفريقي على الطلب في الأيام القليلة المقبلة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن الموعد المقرر لإقامة السوبر الإفريقي. (طالع التفاصيل)

وكان الأهلي توج بالسوبر الإفريقي في ذات الملعب في شهر مايو الماضي حينما فاز على حساب نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد.

كاف
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