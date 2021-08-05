مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 23:13

كتب : محمد عبد العظيم

احتفال محمد شريف بهدفه في نهضة بركان بالسوبر الإفريقي

ما هو موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء؟ مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يكشف.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com في حديثه اليوم الخميس: "تم الاستقرار على الـ24 من شهر سبتمبر المقبل موعدا للمباراة".

وواصل "ستقام المباراة في العاصمة القطرية الدوحة بحضور جماهيري في ملعب جاسم بن حمد".

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وتابع "سيتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية لتجنب فيروس كورونا بداية من الـ21 من شهر سبتمبر المقبل وسنكشف عن المزيد من التفاصيل والإعلان الرسمي عن المباراة خلال الأيام المقبلة".

وأتم المصدر "هذا الموسم هو الأخير لإقامة السوبر الإفريقي في قطر بعد ثلاث سنوات من إقامة اللقاء هناك، وسنبحث الفترة المقبلة مصير البطولة في السنوات القادمة".

وكان الأهلي توج بالسوبر الإفريقي في ذات الملعب في شهر مايو الماضي حينما فاز على حساب نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد.

الأهلي الرجاء السوبر الإفريقي
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