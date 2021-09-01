حمدي النقاز يصل القاهرة تمهيدا لعودته لـ الزمالك

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 17:09

كتب : أحمد شوقي صلاح

حمدي النقاز يصل إلى القاهرة

وصل حمدي النقاز إلى مطار القاهرة قبل قليل من أجل الاجتماع مع مسؤولي نادي الزمالك، تمهيدا لعودته للقلعة البيضاء.

وكشف FilGoal.com أن النقاز أنهى إجراءات فسخ تعاقده مع الترجي ليصبح لاعبا حرا ويحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تنازل عن جزءا من مستحقاته المالية للنادي التونسي. (طالع التفاصيل)

وفي المقابل حصل على مستندات المخالصة الرسمية من الترجي، ليصبح لاعبا حرا.

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وكان حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك، كشف عن دخول النادي الأبيض في مفاوضات مع النقاز لإعادته مرة أخرى للفريق خلال فترة الانتقالات الجارية. (طالع التفاصيل)

ولعب القاز في صفوف الزمالك خلال الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2019.

صاحب الـ28 عاما شارك مع الزمالك في 64 مباراة. سجل هدفا وصنع 9 آخرين.

وحقق الدولي التونسي مع الزمالك ألقاب كأس مصر مرتين، والكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر المصري السعودي.

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