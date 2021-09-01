حسين لبيب: هناك مفاوضات لضم النقاز.. وبند في عقد بنشرقي لا يمكنني الموافقة عليه

اعترف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بـوجود مفاوضات مع حمدي النقاز الظهير الأيمن للعودة إلى الزمالك من جديد.

كما كشف لبيب عن رفضه لبند في عقد تجديد أشرف بنشرقي مؤكدا أنه لا يمكننه الموافقة عليه.

وقال لبيب عبر قناة الزمالك: "بالفعل هناك مفاوضات مع حمدي النقاز للانضمام إلى الفريق".

وتابع "لن أخوض في كثير من التفاصيل لكن حدث تواصل مع اللاعب الفترة الأخيرة".

وأضاف "تم استطلاع رأي باتريس كارتيرون والذي وافق على الصفقة من الناحية الفنية".

وشدد "في حال ضم النقاز سيبقى حمزة المثلوثي ولا نية لرحيله بعد المستوى المميز الذي قدمه".

وكشف لبيب "النقاز أنهى عقده مع الترجي ودفع مقابل مالي كما أنه سيتنازل عن العقوبة الموقعة ضد الزمالك، كل ذلك يجعلنا نفكر في الصفقة".

وبالحديث عن تجديد بنشرقي قال: "تم الانتهاء من كافة تفاصيل التعاقد الجديد ولكن هناك خلاف في نقطة واحدة فقط".

واختتم لبيب تصريحاته "تلك النقطة لا يمكنني الموافقة عليها أبدا ونسعى للوصول لحل قبل التجديد".