خبر في الجول - النقاز يطير إلى القاهرة للاجتماع مع مسؤولي الزمالك وحسم عودته للأبيض

أنهى الظهير الأيمن حمدي النقاز إجراءات فسخ تعاقده مع نادي الترجي التونسي ليصبح لاعبا حرا ويحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن النقاز أنهى إجراءات فسخ تعاقده مع الترجي بعدما تنازل عن جزءا من مستحقاته المالية للنادي التونسي.

وفي المقابل حصل على مستندات المخالصة الرسمية من الترجي، ليصبح لاعبا حرا.

واستقل النقاز الطائرة للسفر من تونس إلى مصر للاجتماع بمسؤولي نادي الزمالك لبدء مفاوضات جديدة معهم تمهيدا لعودته مرة أخرى للقلعة البيضاء.

وكان حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك، كشف عن دخول النادي الأبيض في مفاوضات مع النقاز لإعادته مرة أخرى للفريق خلال فترة الانتقالات الجارية. (طالع التفاصيل)

ولعب القاز في صفوف الزمالك خلال الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2019.

صاحب الـ28 عاما شارك مع الزمالك في 64 مباراة. سجل هدفا وصنع 9 آخرين.

وحقق الدولي التونسي مع الزمالك ألقاب كأس مصر مرتين، والكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر المصري السعودي.

وعقب رحيله من الزمالك وفسخ تعاقده من طرف واحد رفع النقاز قضية على النادي وأعلن الأخير تغريم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" له مليون 200 ألف دولار.

وأعلن الزمالك استئنافه على القرار في وقت لاحق.