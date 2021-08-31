الزمالك يطالب جالاتاسراي بقيمة عقد مصطفى محمد كاملة

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 20:44

كتب : أحمد شوقي إبراهيم رمضان

مصطفى محمد

رفضت إدارة الزمالك مطالب جالاتاسراي لشراء عقد مصطفى محمد قبل الحصول على المقابل المادي نقدا دون أي محاولات لتقسيط المبلغ أو تأخيره.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الزمالك طلبت الحصول على قيمة عقد مصطفى محمد كاملة للموافقة على رحيله.

ويرغب جالاتاسراي في شراء عقد مصطفى محمد لبيعه إلى بوردو الفرنسي.

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والد مصطفى محمد تحدث في تصريحات لـFilGoal.com عن موقف خروج نجله إلى بوردو. (طالع التفاصيل)

موقف مصطفى محمد

وسافر مصطفى محمد من تركيا إلى فرنسا خلال الساعات القليلة الماضية، وخضع للكشف الطبي في نادي بوردو وذلك قبل إتمام انتقاله للفريق الأزرق.

ومنذ انضمامه لصفوف النادي التركي خاض مصطفى 25 مباراة في جميع المسابقات وسجل 9 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

ويستعد مصطفى محمد الانضمام لصفوف منتخب مصر لخوض مواجهتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

ويقود بوردو في الوقت الحالي المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش الذي سبق له تدريب لاتسيو ومنتخب سويسرا.

ويحتل بوردو المركز الـ 19 في جدول الترتيب برصيد نقطتين من 4 مباريات في الدوري الفرنسي.

صطفة
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