والد مصطفى محمد لـ في الجول: أتواجد في مقر الزمالك لحسم انتقال نجلي إلى بوردو

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 20:15

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى محمد

تواجد والد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وجالاتا سراي التركي في مقر نادي الزمالك من أجل إتمام انتقال نجله لصفوف نادي بوردو الفرنسي.

وقال والد مصطفى لـFilGoal.com: "جالاتا سراي وافق على تفعيل بند شراء مصطفى بشكل نهائي من الزمالك مع دفع مبلغ 4 ملايين دولار، ولكن ليس حاليا".

وأضاف "النادي التركي مستعد لجدولة المبلغ ولابد من مساعدة الزمالك لمصطفى بالموافقة على تسلم المبلغ على عدة دفعات".

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وواصل "توقيت تركيا يسبق مصر بساعة لذلك لابد من حسم الأمر والتوقيع قبل الساعة الحادية عشر مساء، وهو موعد غلق القيد في أوروبا".

وشدد "لن أرحل من مقر نادي الزمالك إلا بانتقال مصطفى للدوري الفرنسي وموافقة الزمالك على هذا الأمر".

وأتم تصريحاته "إدارة الزمالك في اجتماع حاليا وأنا أنتظرهم لحسم الأمر، وأتمنى مساعدة اللاعب على استكمال مسيرته الاحترافية".

موقف مصطفى

وسافر مصطفى محمد من تركيا إلى فرنسا خلال الساعات القليلة الماضية، وخضع للكشف الطبي في نادي بوردو وذلك قبل إتمام انتقاله للفريق الأزرق.

ومنذ انضمامه لصفوف النادي التركي خاض مصطفى 25 مباراة في جميع المسابقات وسجل 9 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

ويستعد مصطفى محمد الانضمام لصفوف منتخب مصر لخوض مواجهتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

ويقود بوردو في الوقت الحالي المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش الذي سبق له تدريب لاتسيو ومنتخب سويسرا.

ويحتل بوردو المركز الـ 19 في جدول الترتيب برصيد نقطتين من 4 مباريات في الدوري الفرنسي.

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