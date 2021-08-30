أسوان لـ في الجول: الزمالك طلب ضم شبانة.. وهذا سعر اللاعب وموقفه

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 21:35

كتب : حامد وجدي

محمود شبانة

حدد نادي أسوان الحد الأدنى المطلوب للتخلي عن مدافعه محمود شبانة بعد تواصل نادي الزمالك بشأن للحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الحالي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن تفاصيل محادثات كارتيرون مع إدارة الزمالك بشأن سوق الانتقالات وكان محمود شبانة ضمن خيارات خط الدفاع. (طالع التفاصيل)

وقال مصطفى أمين المشرف العام على الكرة بفريق أسوان لـFilGoal.com: "مسؤولو الزمالك وفاركوا تواصلوا معنا بالفعل من أجل ضم محمود شبانة وهناك عروض اخري من وكلاء لاعبين لأندية اخري".

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وأضاف "النادي حدد مبلغ 10 ملايين كحد أدنى للتخلي عن اللاعب والنادي الذي سيقدم السعر الأعلى سيحصل عليه".

وعن هوية المتفاوضين من نادي الزمالك للحصول على اللاعب، قال : "اللجنة الفنية الحالية واسمين كبار في عالم كرة القدم من نادي الزمالك هم من تواصلوا معنا ".

في الجول تواصل مع مصدر مقرب من اللاعب الذي شدد على رغبته في انتهاء مفاوضات الزمالك مع أسوان في أسرع وقت خاصة وأن حلمه ارتداء قميص الزمالك.

شبانة شارك مع أسوان الموسم الماضي في 30 مباراة في الدوري وخرج بشباك نظيفة في ست مباريات.

الزمالك أسوان محمود شبانة سوق الانتقالات
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