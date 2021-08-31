خبر في الجول - الزمالك يرسل عرضا رسميا لضم محمود شبانة من أسوان

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 19:37

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمود شبانة

أرسل الزمالك عرضا رسميا لنادي أسوان يطلب خلاله التعاقد مع محمود شبانة مدافع الفريق الأزرق.

وعلم FilGoal.com أن فاروق جعفر المستشار الفني للجنة إدارة الزمالك، هو من يتولى مهمة المفاوضات مع أسوان بشأن المدافع محمود شبانة.

ويقود فاروق جعفر مفاوضات الزمالك مع أحمد سليمان رئيس نادي أسوان.

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وينتظر الزمالك معرفة طلبات نادي أسوان المادية للموافقة على بيع مدافع للقلعة البيضاء، من أجل حسم الصفقة رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان مصطفى أمين المشرف العام على كرة القدم في أسوان كشف لـFilGoal.com في وقت سابق عن تحديد مبلغ 10 ملايين جنيه من أجل بيع محمود شبانة لأي ناد يرغب في ضمه.

كما تواصل FilGoal.com مع مصدر مقرب من اللاعب الذي شدد على رغبته في انتهاء مفاوضات الزمالك مع أسوان في أسرع وقت خاصة وأن حلمه ارتداء قميص الزمالك.

شبانة شارك مع أسوان الموسم الماضي في 30 مباراة في الدوري وخرج بشباك نظيفة في ست مباريات.

الزمالك أسوان محمود شبانة
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