بيرسي تاو: وضعي يختلف عن باكاماني

استبعد الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الأهلي الجديد أن يعيش الظروف نفسها التي مر بها مواطنه باكاماني ماشامبي لاعب الأهلي السابق.

باكاماني لعب لمدة موسم مع الأهلي، 2017-2018، ولم يكتب له النجاح، إذ شارك في 12 مباراة فقط، وسجل هدفا.

قال تاو في تصريحات نشرها موقع كيك أوف: "لا أعرف الكثير عن الدروس التي يمكنني تعلمها بشأن ما حدث لباكاماني".

وأضاف "أعتقد أننا مختلفان وأن أوضاعنا ليست هي نفسها".

وتابع البالغ من العمر 27 عاما "لم أتحدث معه بخصوص انتقالي للأهلي".

وواصل "لم أنضم إلى فريق بسبب حديثي مع أسطورة أو لاعب معين حول شعوره عن صفقة انتقالي إلى هناك".

وأردف "الأمر يدور حول كيفية تعامل المرء مع الموقف، قد أتعامل معه بشكل مختلف، وكيف أدير شؤوني، قد يتعامل شخص آخر مع الأمر بشكل مختلف".

وأكمل تاو "لذلك في معظم الأوقات أفكر فقط في ما أفكر فيه".

وأتم "سنرى في نهاية مسيرتي إذا قمت بالاختيار الصحيح أم لا".

الأهلي ضم بيرسي تاو بشكل رسمي قادما من صفوف برايتون الإنجليزي بعقد يمتد لـ 4 مواسم.

ويعرف بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، بيرسي تاو جيدا إذ خاض الأخير تحت قيادته في جميع المسابقات 102 مباراة سجل 24 هدفا وصنع 27.

وكشف مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com في وقت سابق تفاصيل التعاقد: "اتفقنا مع برايتون على دفع مليون و800 ألف يورو لضم بيرسي تاو".

وأضاف "سيدفع الأهلي 600 ألف يورو بشكل فوري للحصول على البطاقة الدولية للاعب".

وأكمل "ثم ندفع المبلغ المتبقي على قسطين قيمة كل منهما 600 ألف يورو".

وأضاف "سيحصل اللاعب على ما يقرب من مليون و100 ألف دولار في الموسم الأول مع زيادة سنوية يتم الاتفاق عليها حاليا".

وكشف المصدر عن طلب تم رفضه للاعب وقال: "كان بيرسي تاو يرغب في وضع شرطا جزائيا في تعاقده وحوافز متعلقة بعدد الأهداف ونسبة المشاركات لكن تم رفضه".

بيرسي تاو (27 عاما) بدأ مسيرته في صفوف ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي مع الفريق الأول في 2013.

وخلال 5 مواسم بقميص الفريق سجل 25 هدفا في 100 مباراة بجميع المسابقات وقضى موسما وحيدا معارا لصفوف ويتبانك سبيرز.

وحصد خلال المواسم الـ 5 مع الأصفر والأزرق الجنوب إفريقي، 7 ألقاب من بينها لقبي دوري أبطال إفريقيا 2016 والسوبر الإفريقي 2017.

كما حصد جائزتا أفضل لاعب باختيار اللاعبين ولاعب الموسم في موسم 2017-18 بالدوري الجنوب إفريقي، وحاز جائزة هداف المسابقة لنفس الموسم برصيد 11 هدفا.

وانتقل تاو لصفوف برايتون الإنجليزي في صيف 2018 ومنه أعير لفريق سانت يونيون البلجيكي مباشرة في الدرجة الثانية.

وخلال موسمه الأول في أوروبا سجل 13 هدفا وصنع 13 وحاز جائزة أفضل لاعب في الدوري البلجيكي الدرجة الثانية، وتواجد في التشكيل المثالي للموسم.

موسم 2019-2020 انضم صفوف كلوب بروج البلجيكي وخاض 22 مباراة بين الدوري والكأس سجل 4 وصنع 6 وتوج بلقب الدوري البلجيكي موسم 2019-2020.

كما شارك مع الفريق في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد وباريس سان جيرمان وجالاتاسراي، ثم انتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي ضد مانشستر يونايتد.

وفي موسم 2020-2021 انضم معارا لصفوف أندرلخت البلجيكي تحت قيادة فينسينت كومباني –مدافع مانشستر سيتي السابق- وخاض النصف الأول من الموسم شارك مع البنفسجي في 14 مباراة سجل 4 أهداف وصنع هدفا.

برايتون قرر قطع إعارة اللاعب وإعادته مرة أخرى في يناير 2021، إلا أنه لم يشارك سوى في 3 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي عقب عودته، وضمن البقاء في المسابقة لموسم آخر.