تقرير مغربي: بدر بانون أقنع أحداد بالانتقال لـ الرجاء

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 15:33

كتب : FilGoal

بدر بانون - حميد أحداد

كشف موقع "le 360 Sport" المغربي أن بدر بانون مدافع الأهلي لعب دورا كبيرا في حسم انتقال حميد أحداد من الزمالك إلى الرجاء المغربي.

حميد أحداد

النادي : الرجاء البيضاوي

بدر بانون

النادي : الأهلي

الرجاء البيضاوي

وأعلن الرجاء المغربي منذ قليل انتقال أحداد لصفوفه لموسم واحد، بعدما أعلن الزمالك أمس قيمة الصفقة. (طالع التفاصيل).

وقال التقرير أن بانون أقنع المهاجم حميد أحداد، بالعودة إلى الرجاء الموسم المقبل، بعدما أصبح خارج حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.

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وأضاف التقرير أن أحداد يراهن من خلال عودته إلى الرجاء على استعادة بريقه الذي فقده رفقة الزمالك المصري.

وسبق أن تزامل الثنائي بقميص الرجاء موسم 2019-2020 إذ قادا الفريق لحصد لقب الدوري المغربي وساهما في الفوز بلقب البطولة العربية.

وذكر الزمالك أن قيمة الصفقة تقدر بـ 100 ألف دولار بعد أن تنازل اللاعب عن مستحقاته لدى القلعة البيضاء.

وكان FilGoal.com قد انفرد في وقتٍ سابق بتفاصيل الصفقة وقيمتها المادية.

وحصل أحداد على الضوء الأخضر للتفاوض مع الرجاء، وتوصل الناديان إلى اتفاق بانفصال اللاعب المغربي عن القلعة البيضاء.

أحداد (26 عاما) شارك مع الزمالك في 14 مباراة فقط بالدوري المصري هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

ولعب أحداد معارا من الزمالك إلى الرجاء في الموسم الماضي، وتألق في صفوفه مسجلا 9 أهداف في 22 مباراة بالدوري المغربي.

وانتقل أحداد إلى الزمالك قادما من الدفاع الحسني الجديدي في صيف 2018، وساهم في تتويجه بكأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل أن يحصد الدوري المصري للموسم الحالي.

حميد أحداد الرجاء المغربي بدر بانون الزمالك
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