مصدر من الزمالك لـ في الجول: مصطفى محمد تواصل مع الإدارة لتسهيل انتقاله لـ بوردو.. ومتمسكون بحقوقنا

كشف مصدر من نادي الزمالك أن الإدارة متمسكة بحقوقها في صفقة انتقال مصطفى محمد من جالاتاسراي التركي إلى بوردو الفرنسي.

وسافر الدولي المصري لفرنسا لإجراء الكشف الطبي للانضمام لصفوف بوردو حسبما كشفت شبكة بي إن سبورتس.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "قانونيا لا يجوز أن يخرج لاعب مُعار لفريق على سبيل الإعارة لفريق آخر".

وأضاف "لذلك فلابد أن يتعاقد جالاتاسراي مع مصطفى محمد بشكل نهائي أو يخطر الزمالك قبل انتقال اللاعب إلى بوردو".

وأوضح "مصطفى محمد تواصل مع إدارة الزمالك وطلب منهم تسهيل مهمته في الانتقال إلى بوردو".

وشدد "الزمالك متمسك بحقوقه في صفقة مصطفى محمد في ظل العقد المُبرم مع النادي التركي".

وأوضح تقرير موقع 20 Minutes أن النيجيري صامويل كالو سينتقل في المقابل لصفوف النادي التركي.

وأشار التقرير إلى أن الساعات القادمة يجب أن تكون حاسمة.

وهو ما أوضحته صحيفة "الصباح" التركية بأن مصطفى محمد سيغادر تركيا إلى فرنسا لإتمام الفحص الطبي.

ويلعب مصطفى محمد معارا من الزمالك لجالاتاسراي لمدة موسم ونصف، ويحق للفريق التركي ضم اللاعب بشكل نهائي مقابل 4 ملايين يورو وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ومنذ انضمامه لصفوف النادي التركي خاض مصطفى 17 مباراة في جميع المسابقات وسجل 9 أهداف.

وكانت إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية قد أشارت في وقت سابق لاقتراب الدولي المصري من الانضمام لصفوف إيندهوفن الهولندي. (طالع التفاصيل)

وكشفت فرانس فوتبول أيضا في وقت سابق أن مصطفى قريب من الانتقال لصفوف مارسيليا أو ليل. (طالع التفاصيل)

ويستعد مصطفى محمد الانضمام لصفوف منتخب مصر لخوض مواجهتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

ويقود بوردو في الوقت الحالي المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش الذي سبق له تدريب لاتسيو ومنتخب سويسرا.

ويحتل بوردو المركز الـ 19 في جدول الترتيب برصيد نقطتين من 4 مباريات في الدوري الفرنسي.