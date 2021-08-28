راديو مونت كارلو: أيندهوفن أقرب لـ مصطفى محمد من أندية فرنسا

قال لويك تانزي صحفي راديو مونت كارلو الفرنسي إن أيندهوفن الهولندي يسبق أندية فرنسية في سباق التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم مصر وجالاتا سراي.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي أيندهوفن

وكتب تانزي في تويتر "الأندية الفرنسية، التي تبحث عن حلول مالية لإبرام صفقات، بعيدة جدا عن أيندهوفن في سباق مصطفى محمد".

وأشار تانزي منذ أيام إلى أن سانت ايتيان وبوردو وليل مهتمون بالتعاقد مع مصطفى (23 عاما).

وتألق مصطفى محمد مع جالاتا سراي التركي منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي.

Arrivé en janvier dernier à Galatasaray, Mostafa Mohamed pourrait arriver en L1 avant la fin du #Mercato. Saint-Etienne est toujours sur le coup. Bordeaux et Lille ont pris des renseignements ces dernières semaines #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 24, 2021

ويلعب مصطفى مع فريق الأسود على سبيل الإعارة من الزمالك حتى صيف 2022.

وشارك مصطفى، المستدعى لمعسكر منتخب مصر الحالي، في 24 مباراة مع جالاتا سراي وسجل 9 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

ويحل جالاتا سراي ضيفا على قاسم باشا يوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري التركي.

بعدها سينضم مصطفى لمعسكر مصر التي تواجه أنجولا والجابون في 1 و5 سبتمبر على الترتيب في تصفيات كأس العالم 2022.