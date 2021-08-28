راديو مونت كارلو: أيندهوفن أقرب لـ مصطفى محمد من أندية فرنسا

السبت، 28 أغسطس 2021 - 14:28

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

قال لويك تانزي صحفي راديو مونت كارلو الفرنسي إن أيندهوفن الهولندي يسبق أندية فرنسية في سباق التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم مصر وجالاتا سراي.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

أيندهوفن

وكتب تانزي في تويتر "الأندية الفرنسية، التي تبحث عن حلول مالية لإبرام صفقات، بعيدة جدا عن أيندهوفن في سباق مصطفى محمد".

وأشار تانزي منذ أيام إلى أن سانت ايتيان وبوردو وليل مهتمون بالتعاقد مع مصطفى (23 عاما).

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وتألق مصطفى محمد مع جالاتا سراي التركي منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي.

ويلعب مصطفى مع فريق الأسود على سبيل الإعارة من الزمالك حتى صيف 2022.

وشارك مصطفى، المستدعى لمعسكر منتخب مصر الحالي، في 24 مباراة مع جالاتا سراي وسجل 9 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

ويحل جالاتا سراي ضيفا على قاسم باشا يوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري التركي.

بعدها سينضم مصطفى لمعسكر مصر التي تواجه أنجولا والجابون في 1 و5 سبتمبر على الترتيب في تصفيات كأس العالم 2022.

مصطفى محمد أيندهوفن
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