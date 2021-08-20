فرانس فوتبول: مارسيليا وليل يفكران في مصطفى محمد

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 11:52

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

قالت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية إن مارسيليا وليل يدرسان التعاقد مع مصطفى محمد نجم مصر ونادي جالاتا سراي التركي.

وأشار التقرير إلى أن رئيس مارسيليا، بابلو لونجوريا، يدرس تقديم عرض للحصول على المهاجم المصري البالغ عمره 23 عاما.

لكن قد ينافسه فريق ليل حامل لقب الدوري الفرنسي.

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قدم مصطفى، الذي يلعب معارا من الزمالك إلى جالاتا سراي حتى صيف 2022، أداء طيبا مع الأخير، الذي انضم له في يناير الماضي.

في 22 مباراة مع وصيف الدوري التركي سجل مصطفى 9 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة كانت أمام راندرز الدنماركي يوم الخميس في ذهاب تصفيات الدوري الأوروبي.

ويستضيف جالاتا سراي فريق هاتاي سبور يوم الإثنين في الجولة الثانية من الدوري التركي.

وبعد 3 أيام يستضيف راندرز في لقاء الإياب بعدما انتهى الذهاب بنتيجة 1-1.

مصطفى محمد مارسيليا ليل
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