بي إن سبورتس: مصطفى محمد يخضع للكشف الطبي مع بوردو

يقترب مصطفى محمد من الانتقال إلى صفوف بوردو الفرنسي قادما من جالاتاسراي التركي.

وآخر تقرير كان لشبكة beIN Sports التي قالت إن اللاعب يخضع الآن لفحص طبي تمهيدا لانتقاله لبوردو.

وأوضح تقرير موقع 20 Minutes أن النيجيري صامويل كالو سينتقل في المقابل لصفوف النادي التركي.

وأشار التقرير إلى أن الساعات القادمة يجب أن تكون حاسمة.

وهو ما أوضحته صحيفة "الصباح" التركية بأن مصطفى محمد سيغادر تركيا إلى فرنسا لإتمام الفحص الطبي.

ويلعب مصطفى محمد معارا من الزمالك لجالاتاسراي لمدة موسم ونصف.

ومنذ انضمامه لصفوف النادي التركي خاض مصطفى 17 مباراة في جميع المسابقات وسجل 9 أهداف.

وكانت إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية قد أشارت في وقت سابق لاقتراب الدولي المصري من الانضمام لصفوف إيندهوفن الهولندي. (طالع التفاصيل)

وكشفت فرانس فوتبول أيضا في وقت سابق أن مصطفى قريب من الانتقال لصفوف مارسيليا أو ليل. (طالع التفاصيل)

ويستعد مصطفى محمد الانضمام لصفوف منتخب مصر لخوض مواجهتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

ويقود بوردو في الوقت الحالي المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش الذي سبق له تدريب لاتسيو ومنتخب سويسرا.

ويحتل بوردو المركز الـ 19 في جدول الترتيب برصيد نقطتين من 4 مباريات في الدوري الفرنسي.