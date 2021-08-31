الصباح التركية: مصطفى محمد يخضع للكشف الطبي مع بوردو

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 12:14

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

يقترب مصطفى محمد من الانتقال إلى صفوف بوردو الفرنسي قادما من جالاتاسراي التركي.

وبحسب موقع " 20minutes" الفرنسي فأن مصطفى محمد يصل فرنسا اليوم الثلاثاء آخر أيام الميركاتو الصيفي لإجراء الفحص الطبي وإتمام التعاقد.

وأوضح التقرير أن النيجيري صامويل كالو سينتقل في المقابل لصفوف النادي التركي.

أخبار متعلقة
مصطفى محمد يشارك في تعادل جالاتا سراي مع قاسم باشا تشكيل جالاتا سراي – مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ضد قاسم باشا قرعة الدوري الأوروبي - مجموعة نارية لـ مصطفى محمد.. ونابولي يواجه ليستر سيتي راديو مونت كارلو: أيندهوفن أقرب لـ مصطفى محمد من أندية فرنسا

وأشار التقرير إلى أن الساعات القادمة يجب أن تكون حاسمة.

وهو ما أوضحته صحيفة "الصباح" التركية بأن مصطفى محمد سيغادر تركيا إلى فرنسا لإتمام الفحص الطبي.

ويلعب مصطفى محمد معارا من الزمالك لجالاتاسراي لمدة موسم ونصف.

ومنذ انضمامه لصفوف النادي التركي خاض مصطفى 17 مباراة في جميع المسابقات وسجل 9 أهداف.

وكانت إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية قد أشارت في وقت سابق لاقتراب الدولي المصري من الانضمام لصفوف إيندهوفن الهولندي. (طالع التفاصيل)

وكشفت فرانس فوتبول أيضا في وقت سابق أن مصطفى قريب من الانتقال لصفوف مارسيليا أو ليل. (طالع التفاصيل)

ويستعد مصطفى محمد الانضمام لصفوف منتخب مصر لخوض مواجهتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

ويقود بوردو في الوقت الحالي المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش الذي سبق له تدريب لاتسيو ومنتخب سويسرا.

ويحتل بوردو المركز الـ 19 في جدول الترتيب برصيد نقطتين من 4 مباريات في الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد بوردو الدوري الفرنسي جالاتاسراي
نرشح لكم
أخر الأخبار
يوفنتوس يودع كريستيانو رونالدو برسالة مؤثرة 16 دقيقة | أوروبا
الصباح التركية: مصطفى محمد يخضع للكشف الطبي مع بوردو 41 دقيقة | المحترفون
أحمد صالح وزيدان في اختيارات إبراهيم سعيد لتشكيل مصر التاريخي 54 دقيقة | مصر
أنورثوسيس القبرصي يعلن ضم وردة 59 دقيقة | المحترفون
أوباما: الحزم؟ لا يوجد شيء جدي.. علينا الوقوف مع شيكابالا الآن ساعة | مصر
عمر السعيد: لا أعرف مصيري مع الزمالك ساعة | ميركاتو
رونالدو: لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام جماهير يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر ميركاتو في الجول - مصطفى محمد في طريقه للدوري الفرنسي.. وتوتنام يقترب من ضم لاعب برشلونة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو
قد ينال إعجابك