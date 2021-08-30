خبر في الجول - عمر كمال عبد الواحد في الزمالك للحصول على مقدم التعاقد

وصل عمر كمال عبد الواحد مهاجم النادي المصري إلى مقر نادي الزمالك من أجل إتمام التعاقد مع القلعة البيضاء ليكون أولي صفقات النادي الأبيض للموسم الجديد.

عمر كمال النادي : المصري المصري

وحصل عبد الواحد على مقدم تعاقده مع نادي الزمالك وتسلم المهاجم الشيكات الخاصة بمقدم العقود بعد توقيعه على عقود رسمية.

وكان عقد اللاعب انتهى مع المصري بنهاية الموسم المنقضي، ووقع اللاعب منذ فترة على عقود الانتقال للأبيض .

عمر كمال عبد الواحد قدّم موسما مميزا مع المصري هذا العام، سجل 14 هدفا في 34 مباراة، وصنع ثلاثة آخرين.

صاحب الـ27 عاما قضى 4 سنوات مع المصري، قبل أن ينتهي تعاقده مع النادي الساحلي بنهاية الموسم الجاري.

ويعتبر عمر كمال عبد الواحد أولى صفقات القلعة البيضاء للتدعيم في الموسم الجديد.

وحصل الزمالك على لقب الدوري للموسم المنقضي للمرة الثالثة عشر في تاريخه.