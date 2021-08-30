خبر في الجول - اجتماع بين كارتيرون وإدارة الزمالك لحسم ملف المعارين والصفقات الجديدة

يجتمع باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بمجلس إدارة النادي خلال ساعات من أجل حسم أمر اللاعبين المعارين والصفقات الجديدة.

وعلم FilGoal.com أنه تم الاتفاق بين كارتيرون والإدارة بالاجتماع سويا لمناقشة أمر اللاعبين.

ويبدأ الاجتماع بمناقشة أمر عودة اللاعبين المعارين ومن يستمر منهم وفقا لاحتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني.

كما سيتم مناقشة التدعيمات الجديدة للفريق لحسم مفاوضات النادي مع بعض اللاعبين.

وفي النهاية سيناقش مجلس الإدارة مع المدرب الفرنسي رؤيته للاعبين الراحلين قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الزمالك قد حصد لقب الدوري للمرة الثالثة عشر في تاريخه بالفوز باللقب هذا الموسم.

وكان FilGoal.com قد علم أن كأس مصر سيتم استئنافه يوم 10 من شهر سبتمبر على أن يقام النهائي يوم 20.

ووصل الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر ومن المقرر أن يواجه فريق أسوان.