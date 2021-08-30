نادي البنك الأهلي: سنتعاقد مع 7 لاعبين سوبر

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 14:43

كتب : FilGoal

الأهلي - البنك الأهلي

أوضح كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي البنك الأهلي أن فريقه يسعى لإبرام 7 صفقات قوية خلال الأيام المقبلة، بعد ضمان البقاء في الدوري المصري الممتاز.

وقال كريم في تصريحات للبرنامج الإذاعي وان تو: "سنتعاقد مع 7 لاعبين سوبر، ولا يمكن الإعلان عن أسماء لأنهم لاعبون مرتبطون بعقود مع أنديتهم، لكننا حصلنا على رغبتهم في الانتقال إلينا مثل كريم أحمد (بامبو)، حيث ننتظر قرار إدارة الزمالك وباتريس كارتيرون".

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وأضاف "حضرت اجتماع اتحاد الكرة، تواجد 17 ناديا، غاب نادي الإسماعيلي".

وتابع "أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة عرض على مندوبي الأندية أجندة الارتباطات في الموسم الجديد فهي مزدحمة جدا".

وأكمل "اقترح أيضا انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري أواخر سبتمبر، واستكمال الكأس من 10 سبتمبر".

وشدد "أكدنا على رغبتنا في إقامة الدوري من دورين بشكل طبيعي وإقرار هبوط 3 أندية فقط".

البنك الأهلي كريم حسن شحاتة
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