مدرب الزمالك لـ في الجول: كان على اتحاد الكرة معاقبة أنفسهم على سوء التنظيم

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 20:53

كتب : إبراهيم رمضان

شيكابالا - الأهلي والزمالك

يرى أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك بأن اتحاد الكرة كان عليه أن يعاقب نفسه وليس شيكابالا.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

كان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا، يعلن فيه إيقاف شيكابالا قائد الزمالك لـ 8 أشهر، وتغريمه 500 ألف جنيه. (طالع قرارات اتحاد الكرة كاملة)

وقال أحمد عبد المقصود في تصريحات لـFilGoal.com: "حزين على ما وصل له حال الكرة المصرية.

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وأضاف "كان الأولى هو محاسبة أنفسهم على سوء التنظيم ومعاقبة أنفسهم".

عبد المقصود أتم "ماذا فعل شيكابالا وحازم إمام لنيل تلك العقوبة؟ هل هي عقوبة الزمالك للفوز بالدوري؟".

وأصدر الزمالك بيانا رسميا، يعلن فيه رفض قرارات اتحاد الكرة، والاحتفاظ بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القرارات الباطلة. (طالع البيان)

اتحاد الكرة كشف لـFilGoal.com حيثيات قرار إيقاف شيكابالا، وما يستطيع الزمالك فعله ضدها. (طالع التفاصيل)

في الدوري الزمالك شيكابالا
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