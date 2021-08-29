خبر في الجول – الزمالك يجهز ملفا للتظلم على قرار عقوبة شيكابالا

يجهز نادي الزمالك ملفا كاملا في الوقت الحالي، للتظلم ضد عقوبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" والنادي بشكل عام.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك بصدد تجهيز ملف كامل ستقوم إدارة الشئون القانونية بالنادي بعمله لتقديم تظلم للجنة التظلمات باتحاد الكرة على القرارات التي اتخذت ضد النادي ولاعبي الفريق".

كان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا، يعلن فيه إيقاف شيكابالا قائد الزمالك لـ 8 أشهر، وتغريمه 500 ألف جنيه. (طالع قرارات اتحاد الكرة كاملة)

وأصدر الزمالك بيانا رسميا، يعلن فيه رفض قرارات اتحاد الكرة، والاحتفاظ بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القرارات الباطلة. (طالع البيان)

اتحاد الكرة كشف لـFilGoal.com حيثيات قرار إيقاف شيكابالا، وما يستطيع الزمالك فعله ضدها. (طالع التفاصيل)

وتوج الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه.

وأثناء التتويج باللقب، نشبت مشادة بين شيكابالا قائد الزمالك وأحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بسبب أمور تنظيمية، ليقرر اتحاد الكرة إيقاف نجم الزمالك 8 أشهر.