خبر في الجول – الزمالك يجهز ملفا للتظلم على قرار عقوبة شيكابالا

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 20:32

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

يجهز نادي الزمالك ملفا كاملا في الوقت الحالي، للتظلم ضد عقوبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" والنادي بشكل عام.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك بصدد تجهيز ملف كامل ستقوم إدارة الشئون القانونية بالنادي بعمله لتقديم تظلم للجنة التظلمات باتحاد الكرة على القرارات التي اتخذت ضد النادي ولاعبي الفريق".

كان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا، يعلن فيه إيقاف شيكابالا قائد الزمالك لـ 8 أشهر، وتغريمه 500 ألف جنيه. (طالع قرارات اتحاد الكرة كاملة)

أخبار متعلقة
بيان رسمي – الزمالك: نرفض عقوبات اتحاد الكرة ونحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مواجهة القرارات الباطلة مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حيثيات عقوبة شيكابالا.. وما يستطيع الزمالك فعله مصدر من الوداد يكشف لـ في الجول عرض الزمالك وبيراميدز لـ ضم وليد الكرتي.. وموقف النادي المغربي عضو لجنة الزمالك يكشف موقف الأندية من استكمال الكأس

وأصدر الزمالك بيانا رسميا، يعلن فيه رفض قرارات اتحاد الكرة، والاحتفاظ بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القرارات الباطلة. (طالع البيان)

اتحاد الكرة كشف لـFilGoal.com حيثيات قرار إيقاف شيكابالا، وما يستطيع الزمالك فعله ضدها. (طالع التفاصيل)

وتوج الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه.

وأثناء التتويج باللقب، نشبت مشادة بين شيكابالا قائد الزمالك وأحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بسبب أمور تنظيمية، ليقرر اتحاد الكرة إيقاف نجم الزمالك 8 أشهر.

في الدوري الزمالك شيكابالا
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر فى الجول – جلسة تحسم مصير أوستن أموتو مع المصري 20 دقيقة | مصر
مصطفى محمد يشارك في تعادل جالاتا سراي مع قاسم باشا 49 دقيقة | أوروبا
كومان: لا أتفهم صافرات الاستهجان على جريزمان.. وهناك لاعبين لن يلعبوا كثيرا 51 دقيقة | الدوري الإسباني
مرموش يشارك في فوز فولسفبورج على لايبزج ويستمر في صدارة الدوري 53 دقيقة | أوروبا
مدرب الزمالك لـ في الجول: كان على اتحاد الكرة معاقبة أنفسهم على سوء التنظيم 56 دقيقة | الدوري المصري
مباشر ظهور ميسي الأول - ريمس (0)-(1) باريس سان جيرمان.. مبابي يسجل الأول ساعة | الدوري الفرنسي
غزل المحلة يرد على مزاعم خالد عيد ويعلن عدم التجديد للجهاز الفني ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – الزمالك يجهز ملفا للتظلم على قرار عقوبة شيكابالا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 2 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 3 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 4 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي
قد ينال إعجابك