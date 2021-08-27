رومانو: تحول مثير في مستقبل رونالدو من مانشستر سيتي إلى يونايتد

تحول مفاجئ في مستقبل كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد عوضا عن مانشستر سيتي في الساعات الأخيرة.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي عبر حسابه على تويتر: "إن مانشستر يونايتد دخل في سباق الحصول على رونالدو ليلة أمس، حيث كانت هناك اتصالات مباشرة بين جورج مينديز وكيل اللاعب وإدارة يونايتد لضم رونالدو إلى صفوفه.

وأضاف "مانشستر سيتي انسحب من سباق الصفقة ولن يتفاوض مع رونالدو، والنادي أعلنها صراحة أن اللاعب لن يكون ضمن صفوفه".

وتابع "يونايتد يجهر العرض لتقديمه إلى رونالدو، والنادي واثق تماما من اتمام الصفقة، وأن اللاعب سيكون ضمن صفوف الفريق".

وواصل رومانو تصريحاته "رونالدو أعطى الضوء الأخضر لوكيله بالتفاوض مع مانشستر يونايتد، من أجل العودة مرة أخرى واللعب بقميص الشياطين الحمر".

وأشار إلى أن "عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد سيكون موسمين حتى يونيو 2023".

وكان أولي جونار سولشاير المدير الفني لليونايتد قد صرح "ربما يكون أعظم لاعب على الإطلاق مع ليونيل ميسي، لم أكن أعتقد أن كريستيانو سيغادر يوفنتوس، إنه يعرف ما نشعر به تجاهه، نحن هنا دائما". (طالع التفاصيل)

وكان كريستيانو رونالدو ارتدى قميص مانشستر يونايتد في الفترة من عام 2003 حتى عام 2009، وشارك في 292 مباراة سجل خلالها 118 هدف، وصنع 69 أخرين طوال تلك المسيرة حتى انتقل بعدها إلى ريال مدريد الإسباني.