مؤتمر سولشاير: إذا كان رونالدو يريد الرحيل عن يوفنتوس فإنه يعلم أننا هنا

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 15:19

كتب : عمر خالد

مانشستر يونايتد رونالدو

علق أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على الأخبار التي يتم تداولها بخصوص رحيل كرستيانو رونالدو عن يوفنتوس.

وقال سولشاير خلال المؤتمر الصحفي استعدادا لمباراة ولفرهامبتون: "لا أريد التكهن بشأن كريستيانو، ولكن نحن نملك تواصل وعلاقات جيدة معه، إذا كان يريد الرحيل عن يوفنتوس فإنه يعلم أننا هنا".

وأضاف "رونالدو أسطورة في هذا النادي، لقد لعبت معه، لقد كاد أن يعتزل، ولكن دعونا نرى ما سيحدث".

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وتابع " ربما يكون أعظم لاعب على الإطلاق مع ليونيل ميسي، لم أكن أعتقد أن كريستيانو سيغادر يوفنتوس، إنه يعرف ما نشعر به تجاهه، نحن هنا دائما".

وواصل سولشاير "أنا سعيد بما أملكه من لاعبين، الكمياء والتناغم موجود بينهم، أنا مرتاح كمدير فني لهذا الفريق".

وعن مواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي قال سولشاير: "سيغيب كلا من سكوت ماكتوميناي وماركو راشفورد وأليكس تيليس ودين هندروسن عن تلك المواجهة".

وتابع "جيسي لينجارد أراه لاعبا في مانشستر يونايتد، إنه قدم أداء جيد في فترة التحضيرات للموسم".

وعن ماسون جرين وود قال المدير الفني النرويجي: "إنه على الطريق الصحيح، لقد تحدثت مع جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، واوضحت له أنه يمكن أن يعتمد على جرينوود كلاعب في الخط الأمامي".

وكانت تقارير صحفية إنجليزية تشير إلى أن خورخي ميندز وكيل كريستيانو رونالدو كان على تواصل مباشر مع مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بخصوص رحيل اللاعب إليهم في الأيام المقبلة.

مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو
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