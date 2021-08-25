جنش: اللاعبون كانوا على قلب رجل واحد.. وهناك بعض الأشخاص الموجهين ضدي

شدد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك على أنه لم يكن الطرف الوحيد في أزمته الأخيرة والتي تسببت باستبعاده عن الفريق.

الزمالك حسم لقب الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد ليبتعد عن الأهلي بست نقاط قبل جولة واحدة على النهاية.

وقال محمود عبد الرحيم جنش في تصريحات لقناة صدى البلد: "أبارك لجماهير الزمالك واللاعبين ومجالس الإدارة سواء الحالية أو السابقة، كنا جميعا على قلب رجل واحد. مررنا بظروف صعبة منذ بداية الموسم وأشكر اللاعبين على ما قدموه وعلى تواصلهم معي في المشكلة الأخيرة وطلبهم مني للتواجد اليوم في المباراة".

كاريتون تحدث في وقت سابق بعد مباراة الجيش عن رفض جنش التواج بديلا في المباراة. (طالع التفاصيل)

وأضاف "لا أتحدث عن الأمر في الإعلام، المرة الوحيدة التي تحدثت فيها كانت عندما تحدث المدرب عن تركي للمعسكر وهو ما لم يحدث. طلب مني المدرب أن أكون خارج المباراة ثم ألا أحضر إلى الملعب ثم عدم حضور التدريبات واحترمت رأيه في كل الأحوال ففي النهاية هو المدير الفني وله كل الصلاحيات".

نائب رئيس الزمالك محمد الإتربي كان قد تحدث عن واقعة جنش قبل مباراة الجيش. (طالع التفاصيل)

وواصل "سوف يكون اجتماع مع مجلس الإدارة، معترف بأنني أخطأت وموافق على العقاب ولي حق أتمنى أن أحصل عليه. أنا هادئ بطبعي ولكن في أوقات يجب على المدرب أن يمتص غضب اللاعب عندما يبتعد بشكل مفاجئ عن الملعب، طلبي كان الاجتماع مع مجلس الإدارة بحضور المترجم والمدير الفني وأن يتم سماع جميع الأطراف".

واستكمل "لن أتصرف بهذا الشكل من تلقاء نفسي فالأمر ليس اللاعب فقط ولكن هناك أكثر من طرف، لا أعلم متى سيتم الاجتماع مع مجلس الإدارة. يجب أن أشكر المجلس على ما يقوله في حقي فهم يعلمون ما أفعله للنادي وأخلاقي وعدم إثارتي لأي مشكلة في وقت سابق".

وتابع "هناك بعض الأشخاص موجهين ضدي والنادي يعلم واشتكيت من ذلك في أكثر من مرة، تم تهويل الأمر بشكل كبير وذكر أشياء مغلوطة بالحديث عن غيابي عن التدريبات. أكثر من شخص معين ومعروفين داخل النادي يقومون بتهويل الأمور والجميع يعلم أغراضهم".

واستطرد "رئيس الزمالك خرج ليتحدث عني بشكل محترم حتى وإن كنت أخطأت وذكر الخطأ ولكن الحديث كان بالحق وبما حدث وهذا هو فقط ما أريده".

وأتم "كنت ألعب بشكل طبيعي وفي طريقي للتواجد مع منتخب مصر ثم حدثت الأزمة، بالطبع أنا أخطأت ولكني لست الطرف الوحيد في الأمر وهذا ما أنتظر حدوثه في اجتماعي مع مجلس الإدارة. الآن سنحتفل بالفوز، الزمالك أهم مني والجميع كان هدفه واحد وحققناه. اليوم قابلت كارتيرون وصافحته واحتضنته واحتفلنا".