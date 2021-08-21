نائب رئيس الزمالك: خطأ جنش جسيم.. ومفاوضات بنشرقي في المرحلة الأخيرة ولكن

كشف محمد الإتربي نائب رئيس نادي الزمالك أن محمود عبد الرحيم "جنش" أخطئ عندما ترك معسكر الفريق قبل لقاء سيراميكا كليوباترا.

محمود جنش النادي : الزمالك الزمالك

ورفض جنش الجلوس بديلا في مباراة الزمالك أمس والتي انتهت بفوز الأبيض 2-1 واقترابه من حسم لقب الدوري.

وقال الأتربي لقناة أون تايم سبورتس 2: "المدير الفني له جميع الصلاحيات، جنش من قادة الفريق ويستحق العقاب، أبو جبل ومحمد عواد لم يفتعلا المشاكل عندما جلسا كبدلاء".

وأضاف "المدير الفني له الحرية في وضع التشكيل، ولا يجوز ما فعله جنش قبل 3 مباريات على نهاية الموسم وهو ما كان قد يؤثر على الفريق، رغم احترامي له أخطئ جنش خطأ جسيم".

وأكمل "قائد الفريق لابد أن يكون قدوة، وخطأ أحمد فتوح لا يُمكن مقارنته بخطأ جنش، وفتوح عوقب وتم استبعاده بسبب ما فعله، أثق أن جنش عندما سيراجع نفسه سيتقدم باعتذار".

وواصل عن مفاوضات تجديد أشرف بنشرقي قائلا: "المفاوضات في المراحل الأخيرة وتوقفنا حاليا لحين نهاية الدوري حتى لا نُشتت اللاعب، وهو لاعب محوري والأمور قريبة".

وأردف "الدوري سينتهي 27 أغسطس وسنجلس مع المدير الفني ولجنة الكرة لحسم الصفقات الجديدة".

ورد على إمكانية ضم حمدي النقاز لاعب الفريق السابق: "حمزة المثلوثي تألق مؤخرا ولا أحد يختلف على حمدي النقاز، وما يحدد عودته هو المدير الفني مع لجنة الكرة".

وعن تجديد عقد باتريس كارتيرون، قال: "الفرنسي مستمر مع الزمالك ويشعر بالدعم من اللجنة التي تدير النادي وصرّح في أكثر من مداخلة أن اللجنة توفر له كل شيء".

وأتم "على جمهور الزمالك أن يفرح بلاعبيه بعدما اقتربنا من حصد لقب الدوري بعد غياب 6 سنوات وقريبا سنحتفل بلقب الدوري ولدينا نصف نهائي كأس مصر أمام أسوان ومن الممكن حصد الثنائية".





















































































































خطى الزمالك خطوة أخرى نحو لقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه بالتفوق على سيراميكا كليوباترا في الجولة 32 بنتيجة 2-1 على استاد السويس.

الزمالك قلب تأخره أمام سيراميكا كليوباترا والذي تقدم عن طريق أحمد محسن بفضل هدفي أشرف بنشرقي وأحمد سيد زيزو.

فوز سادس على التوالي للزمالك في الدوري، والسابع في جميع المسابقات.

فوز رفع رصيد الأبيض إلى 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الثاني الذي فاز على المصري 4-2.

وأصبح الزمالك في حاجة لفوز واحد من آخر مباراتين لحصد لقب الدوري.