مؤتمر كارتيرون: جنش رفض الجلوس بديلا.. ولماذا لم يلعب كليوباترا بنفس الحماس ضد الأهلي؟

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك سبب عدم وجود محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق، على دكة البدلاء خلال الفوز 2-1 على سيراميكا كليوباترا الذي قرب الفريق كثيرا من درع الدوري.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي للمباراة: "كان من المقرر أن يجلس جنش على مقاعد البدلاء، لكنه ترك المعسكر، لذلك سيخرج من حساباتنا الفترة المقبلة".

وأردف "نمتلك رئيس نادي متفهم، وسنعقد جلسة معه لاتخاذ القرار المناسبة بخصوص جنش".

وقال كارتيرون عن المباراة: "سعيد بالفوز على كليوباترا، وراض عن أداء اللاعبين وسعيد بروح الفريق".

وشدد "فريق سيراميكا كليوباترا لعب مباراة كبيرة وكان متحمسا للغاية. كنت أتمنى أن أراهم يلعبوا بنفس الشكل أمام الأهلي".



















































































































وأكمل "كنا نواجه خصما قويا خاصة أن في الشوط الأول الهواء كان ضدنا".

وأوضح "لابد أن يفهم الجميع أننا لكي ننافس على كل البطولات، ولمنافسة فريق كبير مثل الأهلي يجب أن نقوم بالتدوير، وجميع اللاعبين عليهم تقبل ذلك".

وأوضح "لا أريد الحديث عن نهاية الدوري، أمامنا مباراتين، الفريق راحة في الغد ليحتفل اللاعبون مع أسرهم، ثم ندخل معسكر مغلق لمدة يومين قبل مباراة الإنتاج الحربي لأنها بمثابة مباراة نهائية".

خطى الزمالك خطوة أخرى نحو لقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه بالتفوق على سيراميكا كليوباترا في الجولة 32 بنتيجة 2-1 على استاد السويس.

الزمالك قلب تأخره أمام سيراميكا كليوباترا والذي تقدم عن طريق أحمد محسن بفضل هدفي أشرف بنشرقي وأحمد سيد زيزو.

فوز سادس على التوالي للزمالك في الدوري، والسابع في جميع المسابقات.

فوز رفع رصيد الأبيض إلى 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الثاني الذي فاز على المصري 4-2.

وأصبح الزمالك في حاجة لفوز واحد من آخر مباراتين لحصد لقب الدوري.

بينما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 38 نقطة في المركز التاسع من جدول الدوري.