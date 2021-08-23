رومانو: للتعاقد مع كوندي.. أيام أخيرة ساخنة في ميركاتو تشيلسي

الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 16:31

كتب : أحمد أباظة

جول كوندي

يعيش تشيلسي الإنجليزي فترة حاسمة ومتسارعة الخطى في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، وذلك بحسب ما ذكره فابريزيو رومانو صحفي "سكاي سبورتس".

جولز كوندي

النادي : إشبيلية

تشيلسي

وقال رومانو إن تشيلسي يعمل بصورة مكثفة للتعاقد مع الفرنسي جول كوندي مدافع إشبيلية الإسباني، ولأجل حسم هذه الصفقة وتعويض مقابلها الماضي وإخلاء مساحة في قائمة الرواتب، فإن العمل جاريا على عدة أصعدة أخرى.

الخطوة الأولى هي بيع المهاجم الصاعد إيكي أوجبو البالغ من العمر 22 عاما إلى جينك البلجيكي، وذلك مقابل 7.5 مليون يورو، وهي صفقة كشف رومانو أنها قد حسمت بالفعل.

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الاتفاق الثاني الذي تم حتى الآن كان بشأن الظهير الإيطالي دافيدي زاباكوستا، الذي سينتقل إلى أتالانتا مقابل 10 مليون يورو.

عملية بيع ثالثة في الطريق، هذه المرة من نصيب المدافع كرت زوما الذي يسعى وست هام يونايتد للتعاقد معه، ولا يزال العمل جاريا لحسمها، حيث لم تتضح التفاصيل النهائية بعد.

وإضافة إلى ما أورده رومانو، فإن ميلان الإيطالي يحاول الحصول على خدمات تيموي باكايوكو لاعب وسط البلوز على سبيل الإعارة مع حق الشراء.

وأجرى تشيلسي تحركا قويا في سوق الانتقالات حتى الآن، بالتعاقد مع روميلو لوكاكو نجم هجوم إنتر ميلان مقابل 115 مليون يورو، في أغلى صفقة انتقال بتاريخ البريميرليج.

يذكر أن لوكاكو قد لعب مباراته الأولى بقميص البلوز في فترته الثانية، حيث سجل الهدف الأول في فوز فريقه بدربي لندن على آرسنال بنتيجة 2-0.

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