تشكيل دربي لندن – بيبي مهاجم مع أرسنال.. ولوكاكو أساسي رفقة تشيلسي

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 16:54

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف نيكولاس بيبي ضد كريستال بالاس

يقود روميلو لوكاكو هجوم تشيلسي لأول مرة أمام أرسنال، فيما يبدأ نيكولاس بيبي، وبوكايو ساكا كأساسيين مع أرسنال.

أعلن توماس توخيل، وميكيل أرتيتا مدربا تشيلسي وأرسنال، تشكيلا فريقيهما لدربي لندن الذي سيقام بعد قليل.

تشكيل تشيلسي شهد بدء لوكاكو كأساسي في الهجوم لأول مرة.

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ويبدأ ماركوس ألونسو كأساسي في وسط الملعب، فيما يحرس إدوارد ميندي المرمى.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حارس: إدوارد ميندي.

الدفاع: سيزار أزبليكويتا – كريستينسين – أنطونيو روديجير.

الوسط: رييس جيمس – جورجينو – نيكو كوفاسيتش – ماركوس ألونسو.

أمامهم: ماسون ماونت – كاي هافيرتز.

الهجوم: روميلو لوكاكو.

على الجهة الأخرى يبدأ نيكولاس بيبي كمهاجم صريح مع أرسنال، فيما يتواجد محمد النني على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس: بيرند لينو.

الدفاع: سيدريك سواريش – روب هولدينج – بابلو ماري – كيران تيرني.

الوسط: ألبيرت لوكونجو – جرانيت تشاكا.

أمامهما: بوكايو ساكا – إيميل سميث-رو – جابريال مارتينيللي.

الهجوم: نيكولاس بيبي.

في إنجلترا أرسنال تشيلسي
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