موندو ديبورتيفو: موريبا يرغب في تمثيل منتخب غينيا من أجل الدوري الإنجليزي

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إليكس موريبا لاعب نادي برشلونة الإسباني سيقرر تمثيل منتخب بلاده غينيا بدلا من المنتخب الإسباني لكرة القدم.

وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يتطلب أن يكون اللاعب لديه عددا من النقاط، بالإضافة إلى كونه لاعب دولي مع منتخب بلاده، لأن ذلك يضيف الكثير ويجعل فرصة اللعب في الدوري الإنجليزي أسهل.

وأوضح التقرير الإسباني أن هناك العديد من الأندية التي ترغب في ضم اللاعب الشاب من البارسا، مثل لايبزيج الألماني، وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

وأشارت الموندو أنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز عن اتفاق مع الحكومة البريطانية لتحديد متطلبات الأندية الإنجليزية لتتمكن من التعاقد مع لاعبين من الاتحاد الأوروبي، حيث يتعين على لاعبي كرة القدم الذين يرغبون في اللعب في إنجلترا تقديم شهادة تسمى مصادقة الهيئة الحاكمة (GBE)، وهو نوع من تصريح العمل يعتمد على نظام النقاط، فهذه النقاط سيتم منحها مقابل لعب مباريات مع المنتخب الوطني بالإضافة لجودة فريق اللاعب السابق، بناء على الدوري الذي يتواجد فيه، ومكانه في الدوري و تقدمهم في المسابقات القارية.

وذكر التقرير الإسباني شيئا هاما وهو أن أندية الدوري الإنجليزي، لا يمكنها التعاقد مع قاصرين، وسيكون عدد اللاعبين الأجانب تحت سن 21 عاما محدودا بستة لاعبين، بحد أقصى ثلاث فترات انتقالات، وهو الأمر الذي ينطبق على موريبا البالغ من العمر 18 عاما.

وكانت تقارير إسبانية في وقت سابق أشارت إلى أن أليكس موريبا رفض تجديد عقده مع برشلونة، إذ يتبقى للاعب موسم واحد في عقده، هذا بالإضافة إلى أن برشلونة يرغب في الاستفادة المادية من اللاعب في حالة عدم التجديد.

كما أوضحت التقارير أن برشلونة يطلب مبلغا يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو من أجل التخلي عن موريبا، وعٌرض على البارسا 5 ملايين يورو من لايبزيج الألماني ولكنه رفض العرض مباشرة.

وشارك موريبا صاحب الـ 18 عاما مع برشلونة الموسم الماضي في 14 مباراة ببطولة الدوري الإسباني، سجل هدفا واحدا خلالهم، وصنع 3 آخرين.