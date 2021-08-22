هدف متأخر وطرد يمنعان الهزيمة الأولى.. برشلونة يتعادل أمام بلباو

استطاع برشلونة تفادي الهزيمة الأولى له في الموسم بعدما عاد بتعادل من ملعب "سان ماميس" أمام أتليتك بلباو.

تعادل برشلونة مع أتلتيك بلباو بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

أحرز إنيجو مارتينيز هدف بلباو، بينما سجل ممفيس ديباي هدف برشلونة.

التشكيل

بدأ رونالد كومان بـ نيتو في حراسة المرمى، وقاد برايثوايت وديباي هجوم الفريق.

برايثويت يقود هجوم برشلونة ضد أتليتك بيلباو بجانب ديباي وجريزمان 🌟🔴#في_اسبانيا pic.twitter.com/BWpeASHa2o — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 21, 2021

أحداث المباراة

بدأ برشلونة المباراة بالهجوم لمحاولة تسجيل الهدف الأول وأتيحت الفرصة أمام برايثوايت في الدقيقة السادسة، عندما وجد المرمى خالي أمامه بعد تمريرة سحرية من ديباي، ولكنه أرسل بالكرة بعيدة تماما فوق المرمى.

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وفي الدقيقة العاشرة رد بلباو الهجوم وسدد مونيايين كرة قوية ارتدت من عارضة الحارس نيتو.

وشهدت الدقيقة الـ 30 تغيير اضطراري لبرشلونة بخروج جيرارد بيكيه الذي تعرض لإصابة في الضلوع، وحل أراوخو بدلا منه.

وظل بلباو متحكما في مجريات الشوط الأول والذي انتهى بدون أهداف.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، أكمل بلباو مسلسله الهجومي مبكرا ومنع أراوخو الكرة من دخول المرمى بشكل رائع من على خط المرمى بعد تصويبة من إيناكي ويليامز.

وفي الدقيقة الـ 50 أدرك بلباو الهدف الأول برأسية من إنيجو مارتينيز مستغلا ركنية نفذها مونايين.

وحاول برشلونة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ 73 بتسديدة ساقطة رائعة من فرانكي دي يونج ولكن العارضة منعت الكرة من الدخول.

وبعد دقيقتين فقط، نجح ديباي في تسجيل التعادل بتصويبة رائعة بقدمه اليسرى في الزاوية الضيقة.

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#برشلونة يمرض ولا يموت .. #ديباي يسجل هدفه الأول في الليغا بطريقة رائعة ويمنح البلوغرانا التعادل.#الدوري_الاسباني pic.twitter.com/r2prdNCKlY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 21, 2021

وفي الدقيقة الـ 85 كاد ديباي أن يضيف الهدف الثاني بعدما انفرد بالمرمى من الجهة اليسرى ولكنه سدد الكرة خارج الشباك.

وكاد إيناكي ويليامز أن يسجل هدف الفوز لبلباو في الدقيقة الـ 92 بعدما مر من إريك جارسيا وانفرد بالمرمى، ولكن جارسيا عرقله قبل دخوله لمنطقة الجزاء ليتحصل على البطاقة الحمراء ويخرج مطرودا من المباراة. خرج مطرودا في نفس اليوم الذي عرف فيه خبر وفاة جده قبل ساعات قليلة من اللقاء، لكنه بهذا التصرف منع هزيمة فريقه على الأقل.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الرابعة في المركز الأول مناصفة مع فالنسيا بنفس الرصيد، قبل اكتمال مباريات الجولة.

كما ارتفع رصيد بلباو للنقطة الثانية في المركز التاسع.

وسيلعب برشلونة المباراة المقبلة يوم الأحد 29 أغسطس أمام خيتافي على ملعب كامب نو.

بينما سيخرج بلباو لمواجهة أتليتكو مدريد خارج ملعبه يوم السبت 28 أغسطس.