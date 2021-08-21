سكاي: توتنام يرفض إجراء صفقة تبادلية مع بايرن ميونيخ

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية رفض توتنام إجراء صفقة تبادلية مع بايرن ميونيخ تقضي بإحراء صفقة بين تانجي ندومبيلي وكورينتين توليسو.

وبحسب التقرير فأن بطل ألمانيا اهتم بضم ندومبيلي وأجرى مفاوضات مع الفريق الإنجليزي، وتقدم بعرض أولي 20 مليون يورو بالإضافة إلى توليسو لضم مواطنه.

وأضاف التقرير أن النادي الإنجليزي رفض بيع ندومبيلي الذي يحاول الرحيل.

🚨 BREAKING 🚨 🔁 Bayern Munich are interested in a player swap with Tottenham that involves Tanguy Ndombele for Corentin Tolisso. ❌ Spurs refused the first proposal which was €20m and Tolisso. pic.twitter.com/Zc4V6DZYfO — Football Daily (@footballdaily) August 21, 2021

وكشف تقرير سابق للشبكة الإنجليزية أن ندومبيلي أبلغ إدارة السبرز بهذه الرغبة، بحثا عن وجهة جديدة يحظى فيها بالمزيد من المشاركات.

ويرغب لاعب الوسط الفرنسي في التعجيل بهذه الخطوة لتتم في أسرع وقت ممكن، مع دخول السوق لأيامه الأخيرة من شهر أغسطس.

متوسط الميدان الفرنسي البالغ 24 عاما انضم لصفوف توتنام مقابل 60 يورو في صيف 2019 قادما من أولمبيك ليون.

ومنذ ذلك الحين شارك في 75 لقاء سجل خلالها 8 أهداف وصنع 8.

في المقابل فأن توليسو البالغ 27 عاما يلعب للبافاري منذ انتقاله قادما من ليون أيضا منذ صيف 2017.

وخاض الفرنسي 160 مباراة وسجل 29 هدفا وصنع 17 وتوج بـ 12 لقبا بقميص بطل ألمانيا.