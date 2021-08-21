سكاي: توتنام يرفض إجراء صفقة تبادلية مع بايرن ميونيخ

السبت، 21 أغسطس 2021 - 11:46

كتب : FilGoal

ندومبيلي - توتنام - أستون فيلا

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية رفض توتنام إجراء صفقة تبادلية مع بايرن ميونيخ تقضي بإحراء صفقة بين تانجي ندومبيلي وكورينتين توليسو.

تانجوي ندومبيلي

النادي : توتنام هوتسبر

كورنتين توليسو

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ
توتنام هوتسبر

وبحسب التقرير فأن بطل ألمانيا اهتم بضم ندومبيلي وأجرى مفاوضات مع الفريق الإنجليزي، وتقدم بعرض أولي 20 مليون يورو بالإضافة إلى توليسو لضم مواطنه.

وأضاف التقرير أن النادي الإنجليزي رفض بيع ندومبيلي الذي يحاول الرحيل.

أخبار متعلقة
سكاي: ندومبيلي يطلب الرحيل عن توتنام ندومبيلي: كنت قريبا من إنتر في الصيف والرئيس رفض سكاي: رغم اهتمام إنتر.. توتنام لا يرغب في بيع ندومبيلي تقرير فرنسي: كونتي يضع ندومبيلي "أولوية" في ميركاتو إنتر

وكشف تقرير سابق للشبكة الإنجليزية أن ندومبيلي أبلغ إدارة السبرز بهذه الرغبة، بحثا عن وجهة جديدة يحظى فيها بالمزيد من المشاركات.

ويرغب لاعب الوسط الفرنسي في التعجيل بهذه الخطوة لتتم في أسرع وقت ممكن، مع دخول السوق لأيامه الأخيرة من شهر أغسطس.

متوسط الميدان الفرنسي البالغ 24 عاما انضم لصفوف توتنام مقابل 60 يورو في صيف 2019 قادما من أولمبيك ليون.

ومنذ ذلك الحين شارك في 75 لقاء سجل خلالها 8 أهداف وصنع 8.

في المقابل فأن توليسو البالغ 27 عاما يلعب للبافاري منذ انتقاله قادما من ليون أيضا منذ صيف 2017.

وخاض الفرنسي 160 مباراة وسجل 29 هدفا وصنع 17 وتوج بـ 12 لقبا بقميص بطل ألمانيا.

تانجي ندومبيلي بايرن ميونيخ توتنام كورينتين توليسو
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل ليفربول - صلاح وماني وجوتا في الهجوم أمام بيرنلي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
معادلة رقم هنري.. رقم قياسي جديد ينتظر صلاح أمام بيرنلي 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: توتنام يرفض إجراء صفقة تبادلية مع بايرن ميونيخ ساعة | الدوري الإنجليزي
نائب رئيس الزمالك: خطأ جنش جسيم.. ومفاوضات بنشرقي في المرحلة الأخيرة ولكن ساعة | الدوري المصري
فلورينزي ينضم إلى ميلان على سبيل الإعارة ساعة | الدوري الإيطالي
عماد سليمان لـ في الجول: جلسة قريبة لتجديد عقد إيهاب جلال.. وخصم 10% من مستحقات اللاعبين ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم 21 أغسطس 2021.. الدوري المصري وليفربول وعودة الكالتشيو ونهائي البطولة العربية 2 ساعة | الدوري المصري
حسين لبيب: الزمالك بدون ساسي يتصدر الدوري.. ومن أخطئ يُعاقب 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها 4 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم
قد ينال إعجابك