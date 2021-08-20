أرسنال يدعم حراسة مرماه بـ رامسديل

أعلن أرسنال رسميا عن ضم الحارس الإنجليزي الدولي آرون رامسديل، بعقد طويل الأمد من شيفيلد يونايتد.

أرون رامسديل النادي : أرسنال أرسنال

وينضم رامسديل للألماني بيرند لينو، في الدفاع عن عرين المدفعجية.

ولعب رامسديل كل مباريات شيفيلد في الموسم الماضي، ولكن الفريق هبط بنهاية الموسم.

وسيرتدي رامسديل الرقم 32 مع الفريق.

وانضم رامسديل لقائمة صفقات أرسنال، التي تضم مارتن أوديجارد إلى جانب بن وايت وسامبي لوكونجا ونونو تافاريس.

أرسنال خسر أول مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برينتفورد بهدفين نظيفين ويستعد لمواجهة تشيلسي على ملعب الإمارات في الأسبوع الثاني.