كوبا ليبرتادوريس - برشلونة يُقصى فلومينينسي وينهي أحلام المربع الذهبي البرازيلي

سيكون نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2021 مكونا من 3 فرق برازيلية وفريق إكوادوري يُدعى برشلونة جواياكيل.

برشلونة تفوق على فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي البطولة القارية لأمريكا الجنوبية بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض، تعادل في البرازيل 2-2 ثم حُسمت بطاقة التأهل في الإكوادور.

وسيلتقي برشلونة مع فلامنجو في المربع الذهبي شهر سبتمبر المقبل، على أن يلتقي بالميراس وأتليتكو مينيرو البرازيليان في المباراة الأخرى.

وتعد تلك المرة الأولى التي يتأهل فيها 3 فرق من دولة واحدة لنصف نهائي مكون من 4 فرق في تاريخ كوبا ليبرتادوريس.

ففي نسخة 1966 تأهلت 3 فرق أرجنتينية للمرحلة قبل الأخيرة من البطولة والمكونة من 7 فرق تأهل منها فريقين إلى المباراة النهائية.

وأصبح برشلونة الإكوادوري أول فريق من خارج البرازيل والأرجنتين يتأهل لمرحلة نصف النهائي لكوبا ليبرتادوريس منذ نسخة 2017.

حينها كان هو الفريق الذي وصل لتلك المرحلة وخسر من جريميو البرازيلي، ومن ثم هيمن أندية قطبي الكرة اللاتينية على المربع الذهبي للبطولة القارية الأكبر.

وصف المباراة

بدأ الفريق البرازيلي بكل قوة اللقاء مدعوما بالثنائي المخضرم القائد فريد وجانسو –زميل نيمار في سانتوس سابقا- بحثا عن هدف مبكر يتيح للفريق التفوق في النتيجة الإجمالية.

هجمات الأحمر والأخضر البرازيلي تواصلت وفي الدقيقة 42، نٌفذت ركلة ركنية استلمها جانسو داخل منطقة الجزاء وسدد بضربة مقصية رائعة لكنه سقط على ذراعه بشكل خاطئ ليتعرض للكسر في إصابة مروعة.

شوط أول انتهى بأقل عدد من التمريرات لأصحاب الأرض منذ عام 2013 في البطولة القارية، كرقم سلبي يُظهر تفوق أبناء البرازيل لكن دون أهداف.

مع بداية الشوط الثاني بدأ الفريق الإكوادوري الخروج لتهديد مرمى الضيوف، وتحقق لهم ما أرادوا في الدقيقة 73.

مايكل هويوس يرسل بينية ساقطة إلى الأوروجوياني جونزالو ماتسيراني ليسدد مباشرة أثناء مواجهة الحارس معلنا التقدم بالهدف الأول لأصحاب الأرض.

بعد دقائق كاد هويوس أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن ماركوس أبعدها لركنية ببراعة.

في الدقيقة 93 ومن هجمة شهدت تخبطا دفاعيا وهجوميا وصلت الكرة إلى أندري لاعب فلومينينسي لكنه سدد أعلى من العارضة رغم أن المرمى خالٍ من الحارس.

وبعد 3 دقائق تحصل فلومينينسي على ركلة جزاء سددها فريد في الشباك ليُعدل النتيجة لكن الحكم أطلق صافرته مباشرة بعدها معلنا نهاية اللقاء ونهاية حلم نصف نهائي برازيلي خالص.