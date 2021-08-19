مدرب جنوب إفريقيا: انضمام بيرسي تاو للأهلي سيكون جيدا له.. أتمنى أن يغادر برايتون

يؤمن هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا أن على بيرسي تاو مغادرة برايتون الإنجليزي بحثا عن فرصة المشاركة بشكل أكبر في فريق آخر ويعتقد ان انتقاله للأهلي سيكون جيدا.

جاء ذلك خلال حديث مدرب جنوب إفريقيا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الخميس للإعلان عن قائمته المستدعاة لمباراتي زيمبابوي وغانا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي شهدت تواجد بيرسي تاو.

وقال هوجو بروس: "أتمنى من اللاعبين الذين يتواجدون في أوروبا أن يلعبوا بشكل مستمر".

وواصل "هناك بعض اللاعبين غيروا أنديتهم وأتمنى أن يكون ذلك في مصلحتهم، لأنني تعرضت للانتقاد في شهر مايو الماضي حينما سُئلت لماذا لا أضم لاعبين يلعبون في أوروبا".

وتابع "أتمنى أن نختار لاعبين يلعبون بشكل أكبر مع أنديتهم".

وعن بيرسي تاو قال: "أتمنى أن يغادر برايتون وأن ينتقل لفريق جديد".

وعن ارتباط بيرسي تاو بالأهلي قال هوجو بروس: "هناك بعض الحديث حول الأهلي حيث يتواجد بيتسو موسيماني وهذا شيء جيد للغاية للاعب لأنه سيلعب مع مدرب يعرفه".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق توصل الأهلي لاتفاق مع برايتون ومع اللاعب لإتمام الصفقة. (طالع التفاصيل)

كما تحدث مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com وكشف كيفية سير المفاوضات مع الأهلي ودور مدرب الفريق بيتسو موسيماني في إقناع تاو في الانضمام للمارد الأحمر. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ27 عاما لم يخض مع برايتون سوى ست مباريات فقط، وينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل.

ومنذ انضمامه لبرايتون في عام 2018 من ماميلودي صنداونز انتقل بيرسي تاو معارا إلى رويال يونيون سانت جيلواز البلجيكي ومواطنيه كلوب بروج وأندرلخت.

يذكر أن بيرسي تاو لعب في صفوف صنداونز تحت قيادة موسيماني من 2016 لـ2018 وشارك معه في 102 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 27 آخرين.