مدرب جنوب إفريقيا: انضمام بيرسي تاو للأهلي سيكون جيدا له.. أتمنى أن يغادر برايتون

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 22:45

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - برايتون

يؤمن هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا أن على بيرسي تاو مغادرة برايتون الإنجليزي بحثا عن فرصة المشاركة بشكل أكبر في فريق آخر ويعتقد ان انتقاله للأهلي سيكون جيدا.

جاء ذلك خلال حديث مدرب جنوب إفريقيا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الخميس للإعلان عن قائمته المستدعاة لمباراتي زيمبابوي وغانا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي شهدت تواجد بيرسي تاو.

وقال هوجو بروس: "أتمنى من اللاعبين الذين يتواجدون في أوروبا أن يلعبوا بشكل مستمر".

أخبار متعلقة
ماجد سامي يجيب لـ في الجول عن هل ينوي شراء كوكاكولا مصدر من المنتخب لـ في الجول: ارتياح بعد تغيير موعد لقاء أنجولا.. وطلب لم تتحقق حسين لبيب ينفي عبر في الجول تعيين ميدو مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك

وواصل "هناك بعض اللاعبين غيروا أنديتهم وأتمنى أن يكون ذلك في مصلحتهم، لأنني تعرضت للانتقاد في شهر مايو الماضي حينما سُئلت لماذا لا أضم لاعبين يلعبون في أوروبا".

وتابع "أتمنى أن نختار لاعبين يلعبون بشكل أكبر مع أنديتهم".

وعن بيرسي تاو قال: "أتمنى أن يغادر برايتون وأن ينتقل لفريق جديد".

وعن ارتباط بيرسي تاو بالأهلي قال هوجو بروس: "هناك بعض الحديث حول الأهلي حيث يتواجد بيتسو موسيماني وهذا شيء جيد للغاية للاعب لأنه سيلعب مع مدرب يعرفه".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق توصل الأهلي لاتفاق مع برايتون ومع اللاعب لإتمام الصفقة. (طالع التفاصيل)

كما تحدث مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com وكشف كيفية سير المفاوضات مع الأهلي ودور مدرب الفريق بيتسو موسيماني في إقناع تاو في الانضمام للمارد الأحمر. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ27 عاما لم يخض مع برايتون سوى ست مباريات فقط، وينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل.

ومنذ انضمامه لبرايتون في عام 2018 من ماميلودي صنداونز انتقل بيرسي تاو معارا إلى رويال يونيون سانت جيلواز البلجيكي ومواطنيه كلوب بروج وأندرلخت.

يذكر أن بيرسي تاو لعب في صفوف صنداونز تحت قيادة موسيماني من 2016 لـ2018 وشارك معه في 102 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 27 آخرين.

بيرسي تاو الأهلي جنوب إفريقيا برايتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس فيورنتينا: يوفنتوس سرقوا منا كييزا 22 دقيقة | الدوري الإيطالي
دوري المؤتمر الأوروبي - توتنام يسقط على يد فيريرا البرتغالي 27 دقيقة | أوروبا
نهاية مسلسل إيمرسون بانتقاله إلى ليون 28 دقيقة | الدوري الفرنسي
رائعتا إسلام عيسى تنصران بيراميدز وتصعب موقف أسوان من البقاء في الدوري 31 دقيقة | الدوري المصري
مدرب جنوب إفريقيا: انضمام بيرسي تاو للأهلي سيكون جيدا له.. أتمنى أن يغادر برايتون 50 دقيقة | إفريقيا
جوارديولا ضد مورينيو.. من هو المدرب الأكثر إنفاقا في التاريخ ساعة | تقرير في الجول
بليجريني: مورينيو أعطى روما عقلية الفوز ساعة | الدوري الإيطالي
ماجد سامي يجيب لـ في الجول عن هل ينوي شراء كوكاكولا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 4 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وكيف يمكن حلها
قد ينال إعجابك