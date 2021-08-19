أثليتك: مانشستر سيتي رفض فكرة التعاقد مع رونالدو.. يركز على ضم هاري كين

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 17:34

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - بلجيكا - البرتغال - يورو 2020

رفض مانشستر سيتي فكرة التعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وقائد منتخب البرتغال.

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية اليوم الخميس في تقرير لها فإن خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب الملقب بصاروخ ماديرا عرض على سيتي فكرة ضمه بدلا من مهاجم توتنام هاري كين.

لكن إدارة مانشستر سيتي رفضت الفكرة وأكدت تركيزها الكامل على ضم هاري كين من توتنام قفط.

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وذكر التقرير في الوقت ذاته أن سيتي ليس مهمتا بضم مهاجم فيورنتينا دوسان فلاهوفيتش خلال الصيف الجاري.

وكانت التقارير الصحفية الإنجليزية ذكرت أن توتنام رفض عرضا من سيتي في وقت سابق لضم هاري كين مقابل 100 مليون يورو.

ما جعل سيتي يفكر في التقدم بعرض خيالي يصل لـ150 مليون يورو لضم هاري كين لكن مازال توتنام يرفض بيع قائده.

وينتهي تعاقد اللاعب صاحب الـ28 عاما مع توتنام في صيف عام 2024.

وغاب هاري كين عن مباراة توتنام الأولى في الدوري الإنجليزي ضد سيتي نفسه والتي فاز فيها فريقه بهدف دون رد.

رونالدو مانشستر سيتي يوفنتوس توتنام هاري كين
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