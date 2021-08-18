ذا أثليتك: آرسنال يقترب من حسم التعاقد مع رامسديل

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 20:21

كتب : محمود ضياء

آرون رامسديل

اقترب نادي أرسنال من حسم التعاقد مع حارس شيفيلد يونايتد آرون رامسديل خلال سوق الانتقالات الحالي.

وبحسب ديفيد أورنستن من ذا أثليتك، فإن أرسنال اتفق مع شيفيلد يونايتد على دفع 24 مليون جنيه إسترليني مع 6 ملايين كإضافات بعد التواجد كحارس أول في الفريق اللندني.

شيفيلد يونايتد طلب الحصول على 40 مليون جنيه إسترليني في البداية قبل أن يتم تخفيض ثمن الصفقة.

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رامسديل سيوقع على عقد مدته أربعة مواسم مع أرسنال مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

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أرون رامسديل ومارتن أوديجارد سينضمان لصفقات أرسنال الجديدة هذا الصيف إلى جانب بن وايت وسامبي لوكونجا ونونو تافاريس.

أرسنال خسر أول مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برينتفورد بهدفين نظيفين ويستعد لمواجهة تشيلسي على ملعب الإمارات في الأسبوع الثاني.

الدوري الإنجليزي أرسنال آرون رامسديل
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