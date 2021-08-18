رومانو: الاتفاق تم بين ريال مدريد وأرسنال بشأن أوديجارد

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا عن إتمام الاتفاق بين ريال مدريد وأرسنال من أجل انضمام مارتن أوديجارد للأخير.

وقال رومانو أن اللاعب قد وقع بالفعل لأرسنال في صفقة انتقال دائم وعلى عقد لمدة خسم سنوات حتى يونيو 2026.

وأوضح رومانو أن الصفقة قد كلفت أرسنال أقل من 40 مليون يورو.

وكانت إدارة أرسنال والمدرب ميكيل أرتيتا يعتبرون أوديجارد كأولوية لتدعيم مركز صانع الألعاب في تشكيل الفريق للموسم الحالي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة من جانب أرسنال بشكل رسمي في الساعات المقبلة.

وكان أوديجارد قد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من ريال مدريد إلى أرسنال.

وشارك أوديجارد الموسم الماضي مع أرسنال في 20 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين في جميع البطولات.