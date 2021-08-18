طلائع الجيش: هذا موقف التظلم ضد اتحاد الكرة بسبب الكونفدرالية

شدد أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، أن اتحاد الكرة من مؤسسات الدولة، ولا يرضى له النادي "أي موقف محرج".

وقال المهدي عبر قناة النهار ردا على إن كان النادي سيتظلم ضد قرار عدم مشاركته في الكونفدرالية الإفريقية: "اتحاد الكرة من مؤسسات الدولة، لا نرضى له أي موقف محرج ونحن نمثل أيضا مؤسسة كبيرة، نحترم قرارات وقوانين اللعبة والمنافسة".

وأردف "الأمر لا يخصني بل مجلس إدارة النادي. لكن أكرر اتحاد الكرة مؤسسة من مؤسسات الدولة التي نعمل على احترامها وتقديرها وعدم إحراجها تحت أي ظرف".

وقال في تصريحات لاحقة عبر راديو أون سبورت: "بالطبع التعادل مع الأهلي نتيجة مميزة جدا أمام فريق كبير. أشكر اللاعبين على الأداء القوي وتشريف النادي".



























































































































































































































وأتم "لم يتحدد موعد مباراتنا ضد الأهلي ضد السوبر، ولم نتلق أي إخطار من اتحاد الكرة بشأن موعد اللقاء".

وتعادل الأهلي مع الجيش سلبيا في الجولة الـ31 من الدوري. (طالع التفاصيل)