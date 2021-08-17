الأهلي يهدر نقطتين ثمينتين في صراع الدوري بتعادل سلبي مع الجيش

أهدر الأهلي نقتطين ثمينتين في صراع الدوري مع الزمالك بالتعادل السلبي مع طلائع الجيش، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ31 من المسابقة بملعب الجيش في السويس.

ووصل الأهلي للنقطة رقم 69 بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة، وقبل 3 جولات من النهاية.

بينما وصل الجيش إلى النقطة 39 في المركز الثامن.

وصف المباراة

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من الجانبين وظهرت الخطورة الأولى للأهلي في الدقيقة 20 باختراق من علي معلول وعرضية خطيرة مرت جوار القائم دون أن تجد من يتابعها.

وكانت أخطر فرصة في الشوط الأول بعد عرضية من حسين الشحات ورأسية من ياسر إبراهيم مرت من محمد بسام لكن الدفاع أبعدها من على خط المرمى.

وسط مطالبات باحتساب هدف للأهلي لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

الشوط الثاني

في بداية الشوط الثاني دفع موسيماني بالثنائي رامي ربيعة وطاهر محمد بدلا من أيمن أشرف ومحمود كهربا.

وسيطر الأهلي على الكرة معظم فترات اللعب في الشوط الثاني ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

ثم دفع موسيماني بصلاح محسن بدلا من والتر بواليا لتنشيط الهجوم.

بعدها شارك مروان محسن بدلا من أكرم توفيق، وأخيرا دخل جونيور أجايي الملعب بدلا من أليو ديانج.

وكاد الجيش أن يفاجئ الأهلي في الدقيقة 80 بعدما مر أحمد سمير من ياسر إبراهيم وانفرد بمرمى الشناوي.

لكن الشناوي تألق وأنقذ تسديدة أحمد سمير وأبعدها لركنية.

وانتفض الأهلي للهجوم بقوة وأهدر أجايي فرصة خطيرة بضربة رأسية أمام المرمى لكن الدفاع أبعد الكرة في الدقيقة 87.

ومرة ثانية أنقذ محمد بسام الطلائع من هدف مؤكد في الدقيقة 89 بضربة رأسية من صلاح محسن.

واستمر ضغط الأهلي ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.