بشكتاش يعلن رسميا التعاقد مع باتشواي

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 14:33

كتب : عمر خالد

ميشي باتشواي - بلجيكا

أعلن بيشكتاش التركي التعاقد مع البلجيكي ميتشي باتشواي قادما من تشيلسي الإنجليزي، على سبيل الإعارة.

ونشر النادي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو أعلن فيه عن قدوم اللاعب لصفوف الفريق التركي.

ويأتي خروج باتشواي من تشيلسي بعد إعلان النادي الإنجليزي انضمام زميله في المنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو ليقود هجوم الفريق اللندني، ويعتبر خروج باتشواي هو الثاني لتشيلسي بعد تامي أبرهام الذي رحل إلى روما الإيطالي.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عاما إنضم إلى البلوز تشيلسي عام 2016 في صفقة بلغت قيمتها 33 مليون جنيه إسترليني، كما لعب باتشواي بقمصان كلا من كريستال بالاس الإنجليزي، وفالنسيا الإسباني، وبروسيا دورتموند الألماني.

ولعب باتشواي 80 مباراة بقميص البلوز تشيلسي سجل خلالها 31 هدفا في جميع المسابقات التي شارك فيها.

وشارك مع فالنسيا الإسباني في 23 مباراة سجل خلالها 3 أهداف في جميع المسباقات.

وبقميص بروسيا دورتموند الألماني سجل اللاعب البلجيكي 9 أهداف في 14 مباراة قضاها مع الفريق الألماني.

ميتشي باتشواي بشكتاش الدوري التركي
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