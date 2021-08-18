سكاي: أرسنال في محادثات متقدمة بشأن أوديجارد

ذكرت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية، أن نادي أرسنال الإنجليزي في محادثات متقدمة مع ريال مدريد لإعادة التعاقد مع لاعب خط الوسط مارتن أوديجارد.

وأضافت الشبكة الإنجليزية أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به بشأن تلك الصفقة والتي قد تصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني بشكل مبدئي، ولكن من الممكن أن يرتفع سعر الصفقة إلى 34 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح تقرير سكاي أن أرسنال يحتاج إلى تسجيل أوديجارد بحلول منتصف يوم الجمعة المقبل حتى يكون اللاعب متاحا لمباراة تشيلسي القادمة الأحد المقبل.

وأشارت الشبكة إلى أن ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أكد أنه يريد المزيد من التدعيمات في فريقه قبل إغلاق سوق الانتقالات في 31 أغسطس الجاري.

ويأتي اهتمام المدفعجية بأوديجارد بعد صعوبة توقيع النادي مع جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي الإنجليزي.

ولعب النرويجي مارتن أوديجارد 14 مباراة مع آرسنال خلال النصف الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي لعب فيه معارا من ريال مدريد سجل خلالها هدافا واحدا وصنع هدفين أخرين.