أمم إفريقيا 2021 - مصر ضد السودان.. تاريخ حافل وصقور الجديان بوجه جديد

تعود السودان للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا من جديد بعد غياب استمر لـ9 سنوات.

وتواجدت السودان في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات مصر وغينيا بيساو ونيجيريا. (طالع تفاصيل القرعة)

ويلقي FilGoal.com الضوء على منافسين المنتخب المصري في أمم إفريقيا 2021.

تاريخ السودان في البطولة

السودان تشارك في البطولة للمرة السابعة في مسيرتها والأولى منذ 2012.

ترتيب مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا pic.twitter.com/DarAzaHpYF — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 17, 2021

وحصل صقور الجديان على اللقب مرة واحدة عام 1970 على حساب غانا

وخسرت السودان نهائي أمم إفريقيا في مناسبتين، عامي 1959 و1963، وحصلت على المركز الثالث عام 1957.

وودعت السودان المسابقة من الدور الأول أعوام 1972 و1976 و2008 بينما وصلت للدور ربع النهائي في المشاركة الأخيرة لها عام 2012.

تاريخ المواجهات مع مصر

التقى منتخب مصر مع نظيره السوداني في أمم إفريقيا أو التصفيات في 9 مباريات من قبل.

وفاز منتخب مصر في 6 مباريات مقابل مرة واحدة للسودان بينما انتهت مباراتين بالتعادل.

إجمالا، التقى المنتخب المصري مع السوداني في 27 مباراة. فاز الفراعنة في 18 مباراة مقابل 3 انتصارات لصقور الجديان وانتهت 6 مباريات بالتعادل.

مدرب الفريق

يتولى الفرنسي هوبير فيلود مهمة تدريب صقور الجديان في يناير 2020.

فيلود تولى تدريب منتخب الجابون من قبل إلى جانب شبيبة القبائل واتحاد العاصمة ووفاق سطيف في الجزائر، والدفاع الجديدي وحسنية أغادير إلى جانب مازيمبي الكونغولي.

وأشرف فيلود على تدريب السودان في 6 مباريات، حقق خلالها ثلاثة انتصارات على جنوب إفريقيا و ساو تومي وغانا وتعادل مع توجو وتلقى خسارتين من غانا وتونس.

ويفضل فيلود اللعب في أغلب الوقت بطريقة 4-3-3.

أبرز النجوم

ياسين حامد، لاعب نيريجيهازا سبارتاكوس المجري. ولد في رومانيا وبدأ مسيرته في كرة القدم هناك.

ويلعب ياسين حامد في مركز الجناح الأيمن، سجل 9 أهداف وصنع 2 في 37 مباراة لعبها مع الفريق المجري.

سيف الدين مالك "تيري" مهاجم المريخ السوداني، شارك في 3 مباريات في التصفيات سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

تيري شارك مع المريخ في 10 مباريات خلال دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي سجل خلالها ستة أهداف وصنع هدفين.