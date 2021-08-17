مدرب كوت ديفوار لـ في الجول: أتمنى تقديم أداء مبهر في أمم إفريقيا.. ولدينا مزيج بين الخبرات والشباب

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 14:20

كتب : محمد عبد العظيم

باتريس بوميل - المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار

يتمنى باتريس بوميل المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار تقديم أداء مبهر في كأس الأمم الإفريقية 2022 والمقرر إقامتها في الكاميرون.

ومن المنتظر أن تُعقد القرعة مساء اليوم الثلاثاء. (طالع التفاصيل كاملة)

وقال بوميل لـ FilGoal.com: "وصلنا إلى ياوندي (عاصمة الكاميرون) لحضور القرعة وفي انتظار البطولة التي ملتقي للشباب الإفريقي كالمعتاد".

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وأضاف "لدينا لاعبين محترفين كُثر يلعبون خارج البلاد".

وتابع "أظن أن هناك لاعبين كبار في كل فريق، ونعرف قدر وحجم البطولة الإفريقية، لدينا لاعبين مزيج بين أصحاب خبرات وشباب المهاريين يحترفون في الخارج".

وأكمل "مهارات اللاعبين الجدد تتطور واعتقد أن كل اللاعبين لديهم الدافع لتمثيل بلدهم في البطولة".

وأتم "أتمنى أن نقدم أداءً مبهرا على قدر الحدث في البطولة".

وتتواجد كوت ديفوار في التصنيف الثاني رفقة مصر وغانا ومالي وبوركينا فاسو وغينيا.

وتولي الفرنسي البالغ 43 عاما تدريب الأفيال منذ العام الماضي بعدما قضى وقتا طويلا مساعدا لهيرفي رينار المدرب السابق لـ زامبيا وكوت ديفوار والمغرب.

ومنذ قيادته للأفيال في مارس 2020 قادهم للتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية على حساب إثيوبيا والنيجر ومدغشقر.

وقاد الفريق في 8 مباريات فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 1.

وودع منتخب كوت ديفوار النسخة الماضية من ربع النهائي بركلات الترجيح ضد الجزائر.

وحسم الأفيال اللقب القاري مرتين عامي 1922 و2015.

كوت ديفوار قرعة كأس أمم إفريقيا باتريس بوميل
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